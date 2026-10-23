Лишний вес незаметно повреждает мозг — это показала магнитно-резонансная томография

Ожирение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нескольких видов рака и преждевременной смерти. Однако его влияние на мозг долгое время вызывало противоречия. Одни исследования связывали лишний вес с ускоренным старением мозга и уменьшением его объёма, тогда как другие неожиданно указывали на возможную защиту от деменции и даже снижение риска смерти. Это противоречие получило название «парадокс ожирения».

Теперь американские учёные предложили объяснение, почему предыдущие исследования могли приходить к настолько разным выводам. Они обнаружили, что длительное ожирение, сопровождающееся нарушениями обмена веществ, связано с заметными изменениями белого вещества мозга. Причём последствия обнаруживались спустя десятилетия после появления проблем с весом.

По мнению исследователей, главная причина путаницы заключается в привычном способе оценки ожирения. Большинство научных работ опирается на индекс массы тела, который рассчитывается по соотношению веса и роста. Однако этот показатель не позволяет точно определить количество жировой ткани и практически ничего не говорит о метаболическом здоровье человека.

Как объясняет нейробиолог Оуэн Кармайкл из Университета штата Луизиана, раньше исследователи недостаточно хорошо различали людей с избытком жира, у которых возникли серьёзные нарушения обмена веществ, и тех, кто не сталкивался с подобными последствиями.

Чтобы устранить этот недостаток, команда Кармайкла воспользовалась новыми рекомендациями комиссии медицинского журнала The Lancet. Они предлагают разделять людей на три категории: без ожирения, с доклиническим ожирением, при котором серьёзных метаболических нарушений нет, и с клиническим ожирением, сопровождающимся проблемами со здоровьем.

Для проверки гипотезы учёные обратились к данным масштабного исследования сердечно-сосудистого здоровья жителей американского города Богалуса в Луизиане. Наблюдения за участниками начались ещё в 1972 году, когда они были детьми, и продолжались на протяжении десятилетий.

В новый анализ вошли сведения о 190 добровольцах, проходивших многочисленные медицинские обследования начиная с 1985 года. С 2017 по 2025 год им также проводили магнитно-резонансную томографию головного мозга. На момент этих исследований средний возраст участников составлял 56,5 года.

Учёные сопоставили историю ожирения каждого человека с состоянием его мозга в среднем возрасте. Результаты показали отчётливую закономерность: чем дольше человек жил с клиническим ожирением, тем больше патологических изменений обнаруживалось в белом веществе мозга.

Речь идёт о так называемых очагах повышенной интенсивности сигнала белого вещества. На снимках магнитно-резонансной томографии они выглядят как яркие участки и могут свидетельствовать о повреждении мелких кровеносных сосудов и изменениях структуры нервной ткани. Подобные нарушения ранее связывали с ухудшением когнитивных способностей.

Из 190 участников клиническое ожирение хотя бы однажды на протяжении жизни выявлялось у 133 человек, или 70% выборки. При этом распространённость проблемы резко увеличивалась с возрастом. В двадцать с небольшим лет клиническое ожирение наблюдалось менее чем у трети участников, к середине тридцатых — уже более чем у половины, а к середине сороковых — более чем у двух третей.

Когда исследователи изучили снимки мозга этих людей в возрасте около 50 лет, различия оказались существенными. У участников, которые когда-либо страдали клиническим ожирением, медианный объём патологических участков белого вещества был более чем вдвое выше, чем у тех, кто никогда не соответствовал критериям такого диагноза.

По словам Кармайкла, исследование показало, что длительное воздействие клинического ожирения на протяжении десятилетий связано с ухудшением состояния мозга уже в среднем возрасте.

Авторы предполагают, что ключевую роль в этом процессе играют сосудистые и метаболические нарушения. Повышенное артериальное давление, диабет и нарушения липидного обмена, учитываемые в новых критериях клинического ожирения, способны ускорять поражение мелких сосудов головного мозга.

Существуют и другие возможные механизмы. Ожирение часто сопровождается хроническим слабовыраженным воспалением и нарушением регуляции адипокинов — веществ, вырабатываемых жировой тканью. Эти процессы могут ухудшать работу внутренней оболочки сосудов, нарушать защитные функции гематоэнцефалического барьера и способствовать повреждению белого вещества мозга.

Дополнительное влияние могут оказывать инсулинорезистентность, метаболические нарушения и связанная с ними жировая болезнь печени. Все эти состояния ранее связывали с повреждением мельчайших сосудов и увеличением патологических очагов в белом веществе.

Исследователи предполагают, что ожирение в молодом возрасте может запускать целую цепочку сосудистых и обменных изменений, которые постепенно накапливаются и к середине жизни приводят к более выраженному повреждению мозговой ткани.

Однако результаты требуют осторожной интерпретации. Исследование выявило статистическую связь между длительным клиническим ожирением и состоянием белого вещества, но не доказало, что именно ожирение стало непосредственной причиной обнаруженных изменений.

Кроме того, сами по себе патологические участки на снимках не означают, что у человека уже развилась деменция или нарушились когнитивные функции. Они лишь указывают на изменения мозговой ткани, которые могут иметь значение для дальнейшего здоровья.

У работы есть и другие ограничения. В анализ вошли всего 190 человек, а состояние белого вещества оценивалось по одному набору снимков каждого участника. Поэтому учёные не могли проследить, как именно повреждения появлялись и увеличивались с течением времени. Для этого потребуются повторные обследования мозга на протяжении нескольких лет.

Тем не менее полученные данные помогают по-новому взглянуть на противоречивые результаты прежних исследований ожирения. Возможно, дело не в том, что избыток жира иногда защищает мозг, а в том, что при оценке рисков недостаточно учитывать только массу тела. Гораздо важнее понимать, сопровождается ли ожирение нарушениями обмена веществ и насколько долго человек живёт с этими проблемами.

Авторы считают, что результаты подчёркивают необходимость ранней профилактики. Если клиническое ожирение уже в молодости связано с изменениями сосудов мозга, заметными спустя десятилетия, то своевременное предотвращение и лечение метаболических нарушений потенциально может помочь сохранить здоровье нервной ткани и замедлить возрастные изменения мозга.

Исследование опубликовано в научном журнале Neurology Open Access.