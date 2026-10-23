«Мемориал» признал политзаключенным математика Семена Красоткина, обвиняемого в РФ в госизмене

Проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» признал политзаключенным 27-летнего москвича Семена Красоткина, арестованного по делу о государственной измене. В сообщении «Мемориала» говорится, что Красоткин находится в СИЗО-3 в Москве, а его уголовное дело расследуется по 275-й статье УК РФ.

По сведениям издания «Вот Так», Красоткина задержали 17 августа в аэропорту Домодедово после возвращения из поездки в Кыргызстан. После проверки телефона сотрудники погранслужбы обнаружили, что он отправлял платные реакции – «звезды» – в оппозиционные и проукраинские Telegram-каналы. Затем Красоткина дважды подвергли административному аресту по обвинению в мелком хулиганстве, а 19 сентября Мещанский районный суд Москвы отправил его под стражу уже по делу о госизмене. 14 октября Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест.

Согласно публикации «Вот Так», следствие связывает обвинение с отправкой «звезд» на общую сумму около 2200 рублей. Один из собеседников издания утверждал, что речь шла в том числе о реакциях в украинском Telegram-канале с мемами, который, по версии следствия, мог использоваться для сбора средств в пользу ВСУ.

В публикации «Вот Так» говорится о том, что перед возбуждением уголовного дела Красоткин подвергался пыткам. По словам источника издания, сотрудники ФСБ после выхода математика из спецприемника насильно посадили его в гражданский автомобиль, надели мешок на голову и применяли электрический ток.

Семен Красоткин этим летом окончил магистратуру Московского физико-технического института и работал математиком в Институте проблем управления имени Трапезникова РАН. По данным «Мемориала», за последние три года он стал соавтором 15 научных публикаций.