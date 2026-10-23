 

Американец, передавший «Хизбалле» данные десятков тысяч израильтян, получил в США 17,5 лет тюрьмы

23.10.2026, 5:00, Разное
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Федеральный суд в штате Теннесси приговорил 28-летнего Ригана Дарби Прейтера к 17,5 годам лишения свободы за попытку оказания помощи террористической организации «Хизбалла» и поджог исследовательского центра по мотивам расовой ненависти. Об этом сообщило министерство юстиции США.

Согласно материалам дела, в 2019 году Прейтер передал человеку, которого считал связанным с «Хизбаллой», документ, предположительно содержавший персональные данные более 35 тысяч человек, имеющих отношение к израильским государственным структурам. Среди них могли быть государственные служащие и гражданские лица. Передавая документ, он написал: «Начинайте охоту».

Кроме того, Прейтер признал себя виновным в поджоге исследовательского и образовательного центра Highlander в городе Нью-Маркет (Теннесси) в марте 2019 года. Для этого он использовал самодельное зажигательное устройство на основе напалма. Перед поджогом мужчина нарисовал на парковке центра символ румынской фашистской организации «Железная гвардия». Прейтер признал, что действовал из убеждений сторонника превосходства белой расы. В результате пожара было уничтожено здание центра, ущерб превысил 1,2 миллионов долларов.

В апреле 2026 года Прейтер признал вину в поджоге и попытке оказания материальной поддержки иностранной террористической организации. Приговор был вынесен 20 октября. Помимо тюремного заключения, суд назначил ему три года надзора после освобождения и обязал выплатить компенсацию в размере 1,289 миллионов долларов.

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