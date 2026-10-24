Британский специалист в области аэрокосмической техники создал ручную стиральную машину

Специалист в области аэрокосмической техники Навджот Сони, приехав из Великобритании в небольшую деревушку на юге Индии, наблюдал, как его соседка тратит до 20 часов в неделю на ручную стирку.

Когда он предложил купить ей электрическую машину она отказалась ввиду отсутствия постоянного источника электричества, воды и денег на ее покупку. Навджот, будучи высококвалифицированным инженером, решил помочь землякам и разработал стиральную машину с ручным приводом Divya.

Она вмещает до 7 кг белья и расходует до 30 л воды. Машинка легко разбирается с помощью двух инструментов. Даже используя физический труд, машинка на 50 % сокращает расход воды и прослужит владельцам не менее 5-10 лет.

Легко догадаться, что Divya оказалась наиболее востребованной в регионах, пострадавших от стихийных бедствий и там, где отсутствует электроснабжение. Так, в Ираке, Ливане, Мексике, Уганде и некоторых районах США проект охватил 105000 человек. К 2030 году при поддержке партнеров, в том числе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, проект планирует охватить миллион человек.

Со временем инженер собирается усовершенствовать свое детище, придав ему ножной или велопривод.

Источник — The Washing Machine Project