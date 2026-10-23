 

На Сахалине испытывают первые отечественные водородные генераторы

23.10.2026, 22:45, Разное
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Изображение: правительство Сахалинской области

В Сахалинском государственном университете (СахГУ) приступили к практическим испытаниям первых прототипов российских электрохимических генераторов. На базе вуза тестируют также системы автономного энергопитания — в частности, для сотовой вышки в селе Огоньки и для полевого госпиталя, который в дальнейшем намерены направить на остров Итуруп в распоряжение МЧС.

Цель проекта — заменить импортные электрохимические генераторы и обеспечить энергонезависимость отдаленных районов, а также объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. В селе Новиково тем временем завершают подготовку к вводу в эксплуатацию промышленного электролизера, который будет производить водород, используя энергию ветра.

По данным регионального правительства, ключевое преимущество сахалинской разработки — модульная конструкция биполярных пластин. Такая схема дает возможность менять мембранно‑электродный блок, не выводя из строя всю установку. Дополнительно ученые ведут работы над специальным защитным покрытием, которое призвано продлить срок эксплуатации оборудования и сделать его более стойким к воздействию водорода.

В будущем эти генераторы рассчитывают применять для автономного электроснабжения самых разных объектов — от удаленных населенных пунктов до маяков, гидрографических постов, метеорологических и биологических станций на Сахалине и в Арктической зоне. Кроме того, рассматривается возможность их использования на транспорте.

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