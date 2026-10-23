Препараты от СДВГ могут не только улучшать внимание, но и продлевать жизнь

Люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) сталкиваются с существенно повышенным риском преждевременной смерти. Масштабный анализ исследований с участием почти 16 миллионов человек показал, что риск смерти от любых причин у людей с этим расстройством на 70% выше, чем у остальных. При этом приём назначенных препаратов от СДВГ оказался связан со снижением смертности.

К таким выводам пришли исследователи из Великобритании, проанализировавшие результаты 19 научных работ, опубликованных с 2012 по 2025 год. Исследование вышло в журнале JAMA Network Open.

СДВГ часто воспринимают прежде всего как проблему с концентрацией внимания, планированием и контролем импульсов. Однако последствия расстройства могут выходить далеко за пределы повседневной рассеянности и влиять на продолжительность жизни.

По имеющимся оценкам, СДВГ встречается примерно у 5% детей и 2,5% взрослых. Особенности работы мозга при этом состоянии затрудняют выполнение задач, требующих сосредоточенности, организации и последовательного планирования.

В повседневной жизни это может проявляться в забытых встречах, потерянных ключах или импульсивных поступках. По отдельности такие ситуации обычно не представляют серьёзной опасности, но со временем их последствия способны накапливаться.

Например, кратковременная потеря концентрации за рулём повышает вероятность дорожной аварии. Пропущенный приём у врача может привести к задержке необходимого лечения. А трудности с контролем импульсов способны мешать человеку отказываться от вредных привычек.

В наиболее тяжёлых случаях подобные проблемы могут быть связаны с повышенной вероятностью преждевременной смерти.

Чтобы оценить масштаб этого риска, британские учёные объединили данные исследований, проведённых в США, Канаде, Швеции, Тайване, Великобритании, Финляндии и Дании.

Всего обзор охватил более 15,9 миллиона участников. Хотя отдельные исследования различались по задачам и методам, все они изучали смертность среди людей с СДВГ либо её связь с лечением расстройства.

Для количественной оценки рисков исследователи объединили результаты 12 работ, в которых сравнивалась смертность людей с СДВГ и без него.

Полученные показатели оказались тревожными.

У людей с СДВГ относительный риск смерти от любых причин был выше на 70%. При этом различия наблюдались сразу в нескольких категориях смертности.

Наиболее выраженная связь обнаружилась для самоубийств: риск смерти по этой причине у людей с СДВГ оказался выше на 90%.

Вероятность гибели в результате умышленных или случайных травм была повышена на 50%. Смертность от естественных причин также оказалась выше — на 30%.

Последний результат особенно заинтересовал исследователей, поскольку предыдущий научный обзор не обнаружил убедительных свидетельств повышенной смертности от естественных причин среди людей с СДВГ.

Авторы новой работы предполагают, что расхождение может объясняться включением более свежих исследований, различиями в их характеристиках или использованных методах оценки риска.

Таким образом, связь СДВГ с преждевременной смертностью не ограничивается несчастными случаями и опасным поведением. Повышенные показатели обнаруживаются и среди смертей, связанных с естественными причинами.

Однако анализ выявил и обнадёживающую закономерность.

У людей с СДВГ, принимавших назначенные для лечения расстройства препараты, наблюдался более низкий риск смерти от любых причин по сравнению с теми, кто не получал такую медикаментозную терапию.

Исследователи не разделяли результаты по конкретным лекарствам, поэтому определить, какие препараты обеспечивают наибольшее снижение риска, на основании этой работы невозможно.

При этом для лечения СДВГ обычно применяются препараты стимулирующего действия.

Важно, что обнаруженная связь ещё не доказывает прямого влияния лекарств на продолжительность жизни.

Исследование было построено на анализе ранее опубликованных данных и не предназначалось для установления причинно-следственных связей. Поэтому нельзя утверждать, что именно СДВГ непосредственно вызывает увеличение смертности, а медикаментозное лечение само по себе предотвращает преждевременную смерть.

Вполне возможно, что на обнаруженные закономерности влияют дополнительные обстоятельства, связанные со здоровьем пациентов, условиями их жизни и доступностью медицинской помощи.

Авторы также обнаружили существенные различия между результатами отдельных исследований.

Такая неоднородность может объясняться соотношением мужчин и женщин среди участников, культурными особенностями разных стран, устройством систем здравоохранения и изменениями в диагностике и лечении СДВГ за последнее десятилетие.

Поэтому полученные показатели следует рассматривать как усреднённые оценки, а не как универсальные значения риска для каждого человека с этим расстройством.

Тем не менее огромный объём проанализированных данных позволил исследователям выявить устойчивые закономерности, которые сложнее обнаружить в небольших отдельных исследованиях.

По мнению авторов, результаты подчёркивают необходимость более внимательного отношения к состоянию здоровья людей с СДВГ.

Речь идёт не только о лечении основных симптомов расстройства, но и о своевременном выявлении сопутствующих рисков, поддержке пациентов и устранении препятствий, которые мешают им получать необходимую медицинскую помощь.

Исследователи отмечают, что повышенная смертность, вероятно, связана с несколькими факторами одновременно. Поэтому для её снижения может потребоваться комплексный подход, учитывающий как индивидуальные особенности пациентов, так и социальные условия, влияющие на здоровье.

Главный вывод работы заключается в том, что СДВГ нельзя рассматривать исключительно как нарушение внимания и самоконтроля. Это состояние связано с серьёзными долгосрочными рисками для здоровья и жизни.

При этом обнаруженная связь медикаментозного лечения с более низкой смертностью даёт основания внимательнее изучить его возможные защитные эффекты. Хотя прямое влияние препаратов на продолжительность жизни ещё не доказано, новые результаты подчёркивают важность своевременной диагностики, лечения и медицинской поддержки людей с СДВГ.