 

Мелания Трамп добилась прекращения огня между Россией и Украиной в городе Олешки

23.10.2026, 17:01, Разное
  Поддержать в Patreon

Первая леди США Мелания Трамп добилась прекращения огня между Россией и Украиной «локально в городе Олешки», пишет ВВС со ссылкой на Белый дом.

Олешки находятся в оккупированной части Херсонской области, стороны обвиняют друг друга в обстрелах и заявляют о гуманитарной катастрофе в городе, жителям которого крайне сложно доставлять продукты.

Локальное прекращение огня вступит в силу 29 октября.

«Первая леди Мелания Трамп добилась прекращения огня между Россией и Украиной, ограниченного территорией города Олешки. Обе стороны согласились временно остановить все военные действия в Олешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения через специально созданный безопасный коридор», – сказано в сообщении Белого дома.

«Ситуация в Олешках критическая. Это прифронтовой город, находящийся на грани катастрофы. Среди оставшихся жителей – преимущественно пожилые люди, которые остро нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, продовольствии и чистой воде, – сказала Мелания Трамп. – Жители Олешек испытывают нехватку электроэнергии, живут среди заминированных дорог и постоянно подвергаются военным ударам. Было совершенно очевидно: без моего вмешательства доставить в город гуманитарную помощь и эвакуировать пожилых людей было бы невозможно».

Согласно сообщению, Мелания Трамп и ее представители вели переговоры с российским и украинским руководством, чтобы определить условия локального перемирия.

«Гражданские представители обеих стран будут совместно посещать жителей Олешек, чтобы определить, в какой именно помощи они нуждаются. Тем, кто пожелает эвакуироваться, будет предоставлена ​​необходимая поддержка и транспорт для поездки в выбранное ими место назначения. Полагаю, что кто-то захочет отправиться в Россию, а кто-то в Украину», – сказала первая леди США.

9 октября после разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путин помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что российский омбудсмен Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом Мелании Трамп «по поводу гуманитарной ситуации в городе Олешки».

Два дня назад, как заявлял Ушаков, на встрече со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом Путин просил передать первой леди США слова признательности за «посредничество в решении острой ситуации», сложившейся в Олешках. Кремль называет город российским.

Россия и Украина заявление Белого дома пока не комментировали.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

23.10 / 5000, 9000 или 14 000 шагов: исследование показало, при какой активности мозг работает лучше

23.10 / Воздушные силы Украины нанесли удар по целям в Орловской области

23.10 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1703-й день войны

23.10 / Учёные обнаружили странный квантовый эффект, который может защищать Вселенную от катастрофы

23.10 / «Попробуйте раскрыть телефон позже»: iPhone Duo начал блокировать шарнир после 10-15 раскрытий в день

23.10 / Управляемый рост. Фотоника послужит сельскому хозяйству

23.10 / На сайте минюста РФ заработал реестр россиян, «нарушивших закон и уехавших из страны»

23.10 / Препараты от СДВГ могут не только улучшать внимание, но и продлевать жизнь

23.10 / Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», включив в него пять человек

23.10 / МГУ занял первое место среди российских вузов в международном рейтинге «Три миссии университета»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике