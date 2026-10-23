Мелания Трамп добилась прекращения огня между Россией и Украиной в городе Олешки

Первая леди США Мелания Трамп добилась прекращения огня между Россией и Украиной «локально в городе Олешки», пишет ВВС со ссылкой на Белый дом.

Олешки находятся в оккупированной части Херсонской области, стороны обвиняют друг друга в обстрелах и заявляют о гуманитарной катастрофе в городе, жителям которого крайне сложно доставлять продукты.

Локальное прекращение огня вступит в силу 29 октября.

«Первая леди Мелания Трамп добилась прекращения огня между Россией и Украиной, ограниченного территорией города Олешки. Обе стороны согласились временно остановить все военные действия в Олешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения через специально созданный безопасный коридор», – сказано в сообщении Белого дома.

«Ситуация в Олешках критическая. Это прифронтовой город, находящийся на грани катастрофы. Среди оставшихся жителей – преимущественно пожилые люди, которые остро нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, продовольствии и чистой воде, – сказала Мелания Трамп. – Жители Олешек испытывают нехватку электроэнергии, живут среди заминированных дорог и постоянно подвергаются военным ударам. Было совершенно очевидно: без моего вмешательства доставить в город гуманитарную помощь и эвакуировать пожилых людей было бы невозможно».

Согласно сообщению, Мелания Трамп и ее представители вели переговоры с российским и украинским руководством, чтобы определить условия локального перемирия.

«Гражданские представители обеих стран будут совместно посещать жителей Олешек, чтобы определить, в какой именно помощи они нуждаются. Тем, кто пожелает эвакуироваться, будет предоставлена ​​необходимая поддержка и транспорт для поездки в выбранное ими место назначения. Полагаю, что кто-то захочет отправиться в Россию, а кто-то в Украину», – сказала первая леди США.

9 октября после разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путин помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что российский омбудсмен Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом Мелании Трамп «по поводу гуманитарной ситуации в городе Олешки».

Два дня назад, как заявлял Ушаков, на встрече со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом Путин просил передать первой леди США слова признательности за «посредничество в решении острой ситуации», сложившейся в Олешках. Кремль называет город российским.

Россия и Украина заявление Белого дома пока не комментировали.