«Твоё дело – поставить подпись под мирным договором и замолчать»: Маск ответил на обвинения Зеленского в ограничении связи

Американский миллиардер Илон Маск ответил на обвинения президента Украины Владимира Зеленского в ограничении систем спутниковой связи над территорией страны. По словам Маска, Зеленский должен «подписать мирный договор и замолчать».

Предприниматель напомнил, что украинской стороне как минимум дважды предлагались почти готовые к подписанию мирные соглашения, но каждый раз она их отвергала.

«Твоё дело – поставить подпись под мирным договором и захлопнуть рот. Это звучит грубо, но я думаю, что такой язык хорошо понимают твои сторонники и твои дипломаты. К слову, как они поживают? Что у них нового с 2022 года?» – написал он в соцсети X.

—