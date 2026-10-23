 

«Твоё дело – поставить подпись под мирным договором и замолчать»: Маск ответил на обвинения Зеленского в ограничении связи

23.10.2026, 16:18, Разное
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Американский миллиардер Илон Маск ответил на обвинения президента Украины Владимира Зеленского в ограничении систем спутниковой связи над территорией страны. По словам Маска, Зеленский должен «подписать мирный договор и замолчать».

Предприниматель напомнил, что украинской стороне как минимум дважды предлагались почти готовые к подписанию мирные соглашения, но каждый раз она их отвергала.

«Твоё дело – поставить подпись под мирным договором и захлопнуть рот. Это звучит грубо, но я думаю, что такой язык хорошо понимают твои сторонники и твои дипломаты. К слову, как они поживают? Что у них нового с 2022 года?» – написал он в соцсети X.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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