 

В Японии расследуют возгорание на борту украинского самолета Ан-124 «Руслан»

23.10.2026, 16:00, Разное
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В Японии продолжается расследование причин возгорания на борту украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан», произошедшего вечером 22 октября в международном аэропорту Тюбу (префектура Айти).

По имеющимся данным, во время посадки грузового лайнера, принадлежащего компании «Авиалинии Антонова» и прибывшего из США, авиадиспетчеры зафиксировали пламя в хвостовой части воздушного судна.

На место были направлены пожарные расчеты. В ходе осмотра активного горения и серьезных повреждений выявлено не было, самолет смог самостоятельно проследовать на стоянку. Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса аэропорта закрывалась примерно на 15 минут, что привело к незначительным задержкам рейсов. В результате происшествия никто не пострадал.

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии приступило к выяснению обстоятельств и технических причин вспышки. Информация о характере перевозимого груза не разглашается. Официальных комментариев от компании «Авиалинии Антонова» на данный момент не поступало.

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