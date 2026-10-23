На сайте минюста РФ заработал реестр россиян, «нарушивших закон и уехавших из страны»

«Иноагенты» Екатерина Шульман, Евгений Чичваркин и Леонид Гозман оказались среди первых внесенных в реестр россиян, попавших под ограничительные меры, следует из данных на сайте министерства юстиции России, пишет РИА Новости.

В пятницу, 23 октября, на сайте минюста РФ заработал реестр нарушивших закон и уехавших из страны россиян, в отношении которых введены временные ограничительные меры, в том числе арест имущества и запрет на регистрацию в качестве ИП.

В числе преступлений, после которых могу ввести ограничения, – нарушение порядка деятельности иноагента, дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против РФ и нарушения ее территориальной целостности, а также пропаганда нацистской символики.