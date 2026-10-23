 

МГУ занял первое место среди российских вузов в международном рейтинге «Три миссии университета»

23.10.2026, 17:03, Разное
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На расширенном заседании Совета Российского Союза ректоров представлен десятый выпуск Московского международного рейтинга «Три миссии университета», в который вошло 2000 вузов из 111 стран. По представленности университетов лидируют США (261), Китай (258) и Россия (151). Лучший результат среди российских вузов вновь показал МГУ имени М.В. Ломоносова, сохранивший 17-е место в топ-100. За ним следуют Санкт-Петербургский государственный университет (48-е место) и Московский физико-технический институт (63-е место). Первые 20 российских университетов входят в топ-600 рейтинга.

Ректор МГУ академик Виктор Садовничий напомнил, что идея создать отечественный рейтинг прозвучала в 2014 году на Съезде Союза ректоров, а затем была поддержана поручением Президента. Проект «Три миссии университета» основан на трёх принципах: комплексном учёте образовательной, научной и общественной функций вуза; опоре только на объективные показатели, без репутационных опросов; открытом обсуждении методики и результатов. По его словам, Россия регулярно входит в тройку лидеров по представленности вузов в рейтинге, уступая только США и Китаю, а накопленные опыт, репутация и технологии позволяют совершенствовать отечественную систему высшего образования.

Глава Ассоциации составителей рейтингов Дмитрий Гришанков отметил, что вузы стран БРИКС постепенно сокращают отставание от университетов Европы и Северной Америки. Два года назад по удельной величине исследовательского бюджета вузы Глобального Юга в среднем отставали от Глобального Севера на 17%, а в свежем выпуске разрыв почти нивелировался — разница составляет всего 3%; весомый вклад внесли Индия и Бразилия, где прирост исследовательского бюджета составил по 12%. На первое место впервые с 2023 года вернулся Гарвардский университет, сместив Массачусетский технологический институт; далее идут Оксфорд и Кембридж, а в первой двадцатке новых участников не появилось.

Фото: I.s.kopytov. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org

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