После гибели миллиардов крабов в Беринговом море начали массово появляться странные гибриды

В Беринговом море произошло необычное изменение: после массовой гибели миллиардов снежных крабов рыбаки начали вылавливать рекордное количество редких гибридов, появившихся в результате скрещивания двух разных видов. К 2025 году их численность выросла в 13,4 раза относительно исторического среднего показателя. Учёные выяснили, что причиной могло стать катастрофическое потепление океана, произошедшее несколькими годами ранее.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, объясняет, как морская тепловая волна 2018–2019 годов изменила соотношение видов в экосистеме Берингова моря.

С 1982 года специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США почти ежегодно обследуют дно восточной части Берингова моря с помощью тралов. Такие исследования позволяют отслеживать состояние морских экосистем и численность промысловых видов, ежегодная добыча которых приносит сотни миллионов долларов.

До недавнего времени одним из важнейших объектов промысла оставался снежный краб (Chionoecetes opilio). В 2018 году, непосредственно перед аномальным потеплением, его популяция оценивалась примерно в 8 миллиардов особей.

Затем ситуация резко изменилась. В 2018–2019 годах Берингово море столкнулось с мощной морской тепловой волной, которая спровоцировала одно из крупнейших зарегистрированных событий массовой гибели морских животных.

Подобные тепловые волны становятся всё более частыми на фоне изменения климата. При сжигании ископаемого топлива в атмосферу поступают парниковые газы, удерживающие тепло. Значительную часть этого дополнительного тепла поглощает океан, из-за чего его отдельные районы могут испытывать продолжительное аномальное повышение температуры.

Для экосистем, приспособленных к холодной воде, такие изменения особенно опасны. При этом последствия морских тепловых волн зачастую трудно предсказать, поскольку события подобной интенсивности стали наблюдаться сравнительно недавно.

В Беринговом море аномальное потепление привело к резкому сокращению площади зимнего ледяного покрова. Одновременно повысилась температура в так называемом холодном придонном слое воды, который имеет важное значение для снежных крабов.

Эти изменения запустили цепную реакцию, в результате которой множество крабов погибло от голода.

Масштабы катастрофы стали особенно очевидны в 2021 году. Годом ранее учёные впервые с начала регулярных исследований не смогли провести ежегодное траление. Когда наблюдения возобновились, оказалось, что от прежней многомиллиардной популяции снежных крабов осталось приблизительно 1 миллиард особей.

Таким образом, всего за несколько лет численность сократилась примерно на 7 миллиардов.

Ситуация оказалась настолько серьёзной, что Департамент рыболовства и охоты Аляски впервые запретил коммерческий вылов снежного краба. Ограничения действовали около двух лет — с 2022 по 2024 год.

Однако на фоне практически полного краха одного из важнейших промыслов исследователи заметили странное явление. В траловые сети всё чаще попадали необычные крабы, сочетающие признаки снежного краба и краба Таннер (Chionoecetes bairdi).

Такие гибриды возникают при скрещивании представителей двух видов. Учёные знали об их существовании и раньше, но в Беринговом море они всегда считались редкостью.

Исторически доля гибридов среди самцов промыслового размера обычно не превышала 10%. Однако к 2025 году ситуация кардинально изменилась: почти половину доступных для вылова снежных крабов составляли гибридные особи.

Их общая численность оказалась в 13,4 раза выше многолетнего среднего значения.

Для морских биологов это стало неожиданностью. Хотя влияние потепления на снежных крабов уже было известно, никто не предполагал, что те же климатические изменения создадут настолько благоприятные условия для редких гибридов.

«Поскольку гибриды снежного краба и краба Таннер исторически встречались в Беринговом море редко, а процессы, влияющие на их численность и выживание, практически не изучены, учёные и специалисты по управлению промыслом не ожидали, что они также получат преимущество от потепления воды», — объяснила морской биолог Эрин Федева из Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Чтобы разобраться в причинах происходящего, Федева и её коллеги использовали компьютерное моделирование. Исследователи попытались восстановить последовательность экологических изменений после тепловой волны и определить, какие факторы могли вызвать столь стремительный рост численности гибридных крабов.

Наиболее вероятным объяснением оказалось исчезновение значительной части снежных крабов.

До катастрофического сокращения популяции они конкурировали с гибридами за ресурсы и могли выступать в роли их хищников. Когда численность снежных крабов обрушилась, давление на гибридных особей резко ослабло.

В результате у последних появилось больше возможностей для выживания и увеличения численности.

«Наше исследование показывает, что сокращение морского льда во время тепловой волны привело к коллапсу популяции снежного краба, который впоследствии спровоцировал рост численности гибридов, вероятно, благодаря снижению конкуренции и хищничества со стороны снежных крабов», — рассказала Федева.

Но неожиданное процветание гибридов может создать дополнительные проблемы для восстановления популяции обычных снежных крабов.

Дело в том, что потомство, возникающее при скрещивании разных видов, иногда оказывается неспособным к размножению. Именно поэтому такие гибриды не рассматриваются как самостоятельный вид.

Если подобные особи не способны оставлять собственное потомство, скрещивание может дополнительно осложнять восстановление численности родительских видов.

Однако в случае гибридов снежного краба и краба Таннер этот вопрос пока остаётся открытым.

«О репродуктивном потенциале этих гибридов известно очень мало, поэтому неясно, способны ли они самостоятельно размножаться и стать экологически независимыми от родительских видов», — отметила Федева.

По её словам, поскольку резкое увеличение численности гибридов произошло лишь в последние несколько лет, оценить долгосрочные последствия пока невозможно.

Исследователям ещё предстоит определить, какую роль новые многочисленные гибриды играют в морской экосистеме и как их распространение может повлиять на оба родительских вида.

При этом для рыбопромысловой отрасли последствия уже вполне реальны.

Согласно действующим правилам, гибридные самцы, достигшие разрешённого для вылова размера, технически учитываются как снежные крабы. Однако из-за исторической редкости таких особей их численность не закладывалась в расчёты промысловых квот.

Теперь возникает сложная ситуация. С одной стороны, количество доступных для добычи крабов увеличилось за счёт гибридов. С другой — популяция обычного снежного краба всё ещё восстанавливается после катастрофического сокращения.

Теоретически власти Аляски могут увеличить общий допустимый объём вылова, учитывая возросшую численность промысловых гибридов.

Но такой подход несёт серьёзный риск.

«Департамент рыболовства и охоты Аляски имеет право соответствующим образом увеличить общий допустимый вылов снежного краба, чтобы учесть рост численности доступных для добычи гибридов», — объяснила Федева.

Однако, по её словам, подобная стратегия нежелательна, поскольку увеличение промысловых квот может усилить нагрузку на самих снежных крабов, численность которых ещё не восстановилась.

В результате специалисты столкнулись с новой задачей: необходимо учитывать стремительно растущую популяцию гибридов, не подвергая дополнительному риску вид, пострадавший от масштабной экологической катастрофы.

История Берингова моря показывает, насколько неожиданными могут оказаться последствия аномального потепления океана. Тепловая волна не просто уничтожила значительную часть популяции одного вида, но и, вероятно, изменила условия существования другого — прежде редкого гибридного потомства.

Теперь учёным предстоит выяснить, сохранится ли эта тенденция и не станет ли массовое распространение гибридов ещё одним препятствием для восстановления снежных крабов.