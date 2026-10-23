Дети вспоминали чужие жизни: исследователи нашли странную связь с обстоятельствами смерти

Учёные из Виргинского университета обнаружили необычную закономерность, изучив 1678 предполагаемых случаев реинкарнации. Оказалось, что дети, рассказывавшие о воспоминаниях из чужой жизни, чаще рождались спустя относительно короткое время после смерти человека, если тот погиб внезапно. Чем неожиданнее была смерть, тем меньше обычно оказывался промежуток между ней и рождением ребёнка.

Результаты удивили исследователей, поскольку обнаруженная связь сохранялась даже после учёта религиозных убеждений, культурных особенностей и других возможных объяснений. При этом авторы подчёркивают: их работа не доказывает существование реинкарнации, а лишь выявляет статистическую закономерность в необычных свидетельствах.

В возможность повторного рождения после смерти верят более 30% американцев. Хотя убедительных научных доказательств реинкарнации не существует, исследователи уже несколько десятилетий изучают рассказы людей, утверждающих, что помнят события из предыдущих жизней.

Особый интерес представляют случаи с маленькими детьми, которые якобы вспоминают подробности биографии умершего человека. Иногда такие рассказы содержат имена, сведения о родственниках, обстоятельства жизни и смерти людей, с которыми ребёнок, предположительно, никогда не встречался.

С 1960-х годов сотрудники Отделения перцептивных исследований Виргинского университета собирают и систематизируют подобные свидетельства. За это время накопились тысячи историй, сформировавших крупнейшую базу данных такого рода.

Для нового исследования учёные отобрали 1678 случаев, в которых удалось установить личность конкретного умершего человека, чья биография соответствовала хотя бы части рассказов ребёнка.

Каждый случай изучался специалистами, которые проводили подробные интервью с несколькими свидетелями. Они беседовали с детьми, родителями, близкими родственниками, а иногда также с друзьями семьи и соседями. Полученные сведения сопоставлялись с различными источниками, чтобы проверить точность рассказов и оценить возможные обычные объяснения.

Главным предметом анализа стал так называемый промежуточный период — время между смертью предполагаемого человека из прошлой жизни и рождением ребёнка, который утверждал, что помнит его биографию.

Из 1678 случаев необходимые сведения о датах имелись для 1319. Медианная продолжительность промежуточного периода составила 16 месяцев. Это означает, что в половине случаев промежуток был короче указанного значения, а в другой половине — длиннее.

Однако при более подробном анализе обнаружилась неожиданная зависимость от обстоятельств смерти.

Если человек умирал внезапно — например, в результате несчастного случая, насилия или неожиданного медицинского осложнения, — промежуток до рождения ребёнка обычно оказывался короче.

В случаях совершенно непредвиденной смерти медианный период составлял всего 12 месяцев. Когда же смерть была наиболее ожидаемой, он достигал 21 месяца. Таким образом, разница составляла примерно 43%.

Учёные попытались выяснить, нельзя ли объяснить эту закономерность культурными или психологическими причинами. Например, в обществах, где широко распространена вера в реинкарнацию, родители могут внимательнее относиться к необычным высказываниям детей и чаще связывать их с историей умерших людей.

Поэтому исследователи учли религиозные убеждения семей, социальное положение, наличие предшествующих знакомств между семьями, точность детских высказываний и качество подтверждённых сведений.

Тем не менее связь между неожиданностью смерти и продолжительностью промежуточного периода сохранилась.

Более того, как отмечает социальный психолог Филип Коццолино из Виргинского университета, закономерность оказалась даже сильнее в семьях, религиозные убеждения которых не предполагали существования реинкарнации.

По мнению исследователей, это не согласуется с предположением, что обнаруженная зависимость объясняется исключительно распространёнными в обществе верованиями.

Однако сила статистической связи оказалась относительно небольшой. Неожиданность смерти объясняла лишь около 2–3% различий в продолжительности промежуточного периода. Следовательно, подавляющая часть наблюдаемых различий связана с другими, пока не установленными факторами.

Авторы считают примечательным даже сам факт существования такой зависимости. По их словам, проблема не в том, что обстоятельства смерти позволяют хорошо предсказывать время до предполагаемого нового рождения, а в том, что между этими показателями вообще обнаруживается связь, для которой пока нет общепринятого объяснения.

Ведущий автор исследования, специалист по когнитивной нейронауке Саиде Садеги, отмечает, что отдельные рассказы о прошлых жизнях можно интерпретировать по-разному. Они могут быть результатом фантазии, преувеличений или выдумки. Однако повторяющиеся закономерности в большом количестве случаев требуют отдельного рассмотрения.

Интересно, что обнаруженная зависимость отчасти перекликается с представлениями, существующими в различных религиозных и культурных традициях.

В индуизме, буддизме и некоторых верованиях коренных народов Северной Америки встречается представление о том, что внезапная или преждевременная смерть оставляет у человека незавершённые намерения, привязанности и обязательства. Считается, что это может усиливать стремление к новому рождению.

Даже в культурах, не предполагающих реинкарнацию, нередко существует убеждение, что люди, погибшие насильственной или внезапной смертью, сохраняют более тесную связь с миром живых.

Пока неизвестно, способны ли подобные представления каким-либо образом влиять на рассказы детей о предполагаемых прошлых жизнях и на закономерности, обнаруженные исследователями.

Авторы подчёркивают, что их работа основана на наблюдательных данных. Она не устанавливает причинно-следственную связь и не позволяет сделать вывод о существовании каких-либо сверхъестественных механизмов.

Кроме того, хотя обнаруженная закономерность не объясняется изученными культурными и психологическими факторами, это не означает, что для неё не существует других, вполне обычных объяснений.

По словам Садеги, исследователи намеренно воздерживаются от предположений о природе обнаруженного явления. Они могут утверждать лишь то, что статистическая зависимость действительно присутствует в собранных данных и не исчезает после учёта ряда возможных факторов.

Теперь учёным предстоит выяснить, почему подобная связь возникает и можно ли обнаружить её в других выборках. Авторы считают, что необычный результат заслуживает дальнейшего изучения независимо от того, какое объяснение в конечном итоге окажется верным.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice.