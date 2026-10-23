Депутат-коммунист 30 лет сдавал на металлолом демонтированные памятники Ленину

В Волгограде задержали депутата городской думы от КПРФ Геннадия Кучерявого. По версии следствия, с 1994 года он собирал демонтированные по всему Поволжью памятники Ленину и сдавал их на металлолом. За 30 лет у народного избранника накопилось семь квартир в Москве, дача в Сочи и немецкое гражданство, оформленное через программу для репатриантов – по документам депутат числился потомком поволжских немцев.

Схема была простой: после каждого сноса или демонтажа Кучерявый приезжал на место одним из первых, оформлял памятник как бесхозный металлолом и вывозил на переплавку. Выручку, как установили следователи, он вкладывал в недвижимость, а на партийных собраниях объяснял рост благосостояния «поддержкой избирателей». Сам депутат вину не признаёт и настаивает, что следовал заветам Карла Маркса об экономном использовании ресурсов.

«Я коммунист с 1979 года, и я не сдавал Ленина, пока был Союз, – заявил Кучерявый на допросе. – Это разные вещи. Один памятник – это память. А тонна чугуна – это уже экономика. Я тридцать лет совмещал идейную работу с хозяйственной. Партия не жаловалась. Избиратели тоже: я им дороги латал, а не лозунги читал».

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