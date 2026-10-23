В Боливии задержан израильтянин, разыскиваемый по делу о контрабанде кокаина

Полиция Израиля сообщила, что в четверг, 22 октября, в городе Санта-Крус в Боливии был задержан житель Израиля, скрывавшийся от следствия по делу о контрабанде наркотиков. Операция проведена совместно представителем израильской полиции в Южной Америке и местными правоохранительными органами.

Задержанный подозревается в организации ввоза в Израиль 5,3 кг кокаина из Боливии с использованием женщины-курьера в 2017 году.

По сообщению полиции, местонахождение подозреваемого удалось установить благодаря оперативной разведывательной работе. Начата процедура его экстрадиции в Израиль.