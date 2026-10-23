 

Во Франции арестовали 515 граждан, опубликовавших оскорбительные комментарии про протестующих

23.10.2026, 9:18, Разное
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В ночь на 22 октября полиция Франции провела масштабный рейд против граждан, которые воспользовались непростой ситуацией с массовыми акциями протеста для разжигания межнациональной и межконфессиональной розни.

Всего французским силовикам удалось задержать 515 националистов, абсолютное большинство из которых составляют мужчины в возрасте от 10 до 45 лет, чьи родители родились на территории материковой Франции.

«Мы не допустим, чтобы фашиствующие молодчики провоцировали конфликты и использовали действия кучки заблудших молодых людей для пропаганды своих бандитско-фашистских ценностей», – сказал пресс-секретарь МВД Франции Николя Шовен. 

Согласно действующему законодательству, за клевету и разжигание межнациональной розни во Франции предусмотрена уголовная ответственность – тюремное заключение сроком до 10 лет с конфискацией всего имущества.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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