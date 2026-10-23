В США предъявлены обвинения мужчине, угрожавшему взорвать синагогу

Федеральная прокуратура США предъявила обвинительное заключение 22-летнему Скайлеру Эй-Джею Роузу из города Огден, штат Юта, угрожавшему взорвать синагогу и убить евреев. При обыске в его доме были обнаружены шесть самодельных взрывных устройств, материалы для изготовления новых бомб, две винтовки и боеприпасы. Об этом сообщило министерство юстиции США.

Согласно материалам дела, 23 декабря 2025 года Роуз опубликовал в социальных сетях несколько сообщений с антисемитскими угрозами, в том числе: «Я хочу взорвать синагогу». Он также призывал к убийству евреев, угрожал Израилю и прославлял Гитлера. Следователи ФБР установили IP-адрес, с которого публиковались угрозы, и совместно с местной полицией провели обыск.

При изучении мобильного телефона подозреваемого выяснилось, что еще в ноябре 2025 года он искал в интернете расположенные поблизости синагоги. Кроме того, в телефоне обнаружили сотни изображений, содержащих материалы сексуального насилия над детьми.

Роузу предъявлены обвинения в попытке совершения преступления на почве ненависти, угрозах убийством и применением взрывчатки, незаконном хранении взрывных устройств, а также получении и хранении материалов сексуального насилия над детьми.

Обвинительное заключение было утверждено федеральным большим жюри 21 октября. Первое заседание суда назначено на 23 октября в Солт-Лейк-Сити.