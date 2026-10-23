Забытый метод лечения сердца из 1970-х показал эффективность против симптомов Альцгеймера

Метод лечения сердечных заболеваний, разработанный более полувека назад, неожиданно показал многообещающие результаты у людей с ранними признаками болезни Альцгеймера. В клиническом исследовании с участием 190 пациентов необычная процедура улучшила память и другие когнитивные способности у большинства получавших её добровольцев. Причём положительный эффект сохранялся даже после прекращения лечения.

Речь идёт о наружной контрпульсации — технологии, которую начали разрабатывать для помощи пациентам с сердечной недостаточностью и усовершенствовали в 1970-х годах. Во время процедуры на икры, бёдра и ягодицы пациента надевают специальные надувные манжеты. Они ритмично сжимаются, помогая крови возвращаться к сердцу и потенциально улучшая состояние артерий.

В США метод разрешён Управлением по контролю за продуктами и лекарствами для применения при боли в груди, остром инфаркте миокарда и застойной сердечной недостаточности. Однако на практике его используют редко, поскольку другие способы лечения получили более широкое распространение.

В последние годы исследователи заинтересовались возможностью применять эту технологию не только при заболеваниях сердца. Предварительные данные указывали, что усиление кровообращения может улучшать приток крови к головному мозгу, а вместе с ним и когнитивные функции.

Такая гипотеза имеет научные основания. При деменции мозговое кровообращение нередко нарушается, причём отдельные области могут получать на 50% меньше крови. Кроме того, характерные для болезни Альцгеймера патологические изменения тесно связаны с состоянием сосудов. Поэтому улучшение кровоснабжения рассматривается как одно из возможных направлений терапии.

Проверить эту идею решили американские исследователи, включая невролога Патрика Мориарти из Канзасского университета. В испытании участвовали 190 человек с умеренными когнитивными нарушениями или ранней стадией болезни Альцгеймера.

Добровольцев случайным образом разделили на две группы. Первая получала полноценную наружную контрпульсацию: манжеты создавали достаточно сильное давление, а их сжатия синхронизировались с сердечными сокращениями. Во второй группе использовали имитацию лечения — более слабые пульсации, не согласованные с сердечным ритмом.

Полностью замаскировать различия оказалось непросто, поскольку пациенты могли ощущать силу сдавливания ног. Тем не менее такая схема позволила сравнить полноценную процедуру с её ослабленным вариантом.

Первоначально участники проходили по 35 часовых сеансов с частотой от трёх до пяти раз в неделю. Затем количество процедур сокращали до двух в неделю. Общая продолжительность лечения составляла шесть месяцев.

Результаты оказались обнадёживающими. По данным исследователей, за время лечения улучшение когнитивных функций наблюдалось у 84% пациентов из группы полноценной контрпульсации. Через шесть месяцев показатели 78% участников с умеренными когнитивными нарушениями или ранним Альцгеймером превышали их собственные исходные результаты.

В среднем пациенты прибавили около пяти баллов по стандартным шкалам оценки когнитивных способностей. По словам ведущего автора исследования Джека Джуни, такое изменение приблизительно соответствует восстановлению функций, утраченных за один-два года.

Учёные оценивали не только память. Пациенты проходили тесты на внимание, речь и способность рассуждать. Дополнительно специалисты проверяли, насколько хорошо участники справлялись с обычными повседневными действиями: одеванием, приёмом пищи и домашними делами.

По сравнению с группой имитации полноценная процедура обеспечивала более выраженные и устойчивые улучшения. При этом даже слабое, несинхронизированное сжатие манжет, по-видимому, приносило определённую пользу, хотя эффект был значительно меньше.

Особенно интересным оказалось то, что положительные изменения не исчезли после завершения курса. Спустя шесть месяцев после последней процедуры 75% пациентов, получавших полноценное лечение, по-прежнему демонстрировали лучшие когнитивные показатели, чем до начала исследования.

Авторы подчёркивают, что речь шла не просто о замедлении ухудшения состояния. У большинства пациентов наблюдалось именно улучшение относительно их первоначальных результатов. По мнению исследователей, это первое продемонстрированное в данной группе пациентов терапевтическое воздействие, сопровождавшееся реальным улучшением когнитивных и повседневных функций по сравнению с исходным уровнем.

Однако считать метод доказанным лечением болезни Альцгеймера пока рано. Исследование не установило, способна ли наружная контрпульсация замедлять само прогрессирование заболевания. Полученные данные лишь указывают, что процедура может уменьшать некоторые его проявления.

Есть и другие существенные ограничения. Диагноз болезни Альцгеймера участникам ставили на основании клинического обследования, без подтверждения специфическими биомаркерами крови. Поэтому нельзя исключить, что часть добровольцев страдала когнитивными нарушениями по другим причинам, например вследствие сосудистой деменции. Это могло повлиять на результаты.

Дополнительные вопросы вызывает финансирование работы. Испытание оплатила компания Renew Research, которой принадлежит исследуемое медицинское устройство. Ведущий автор Джек Джуни представляет эту компанию, а невролог Патрик Мориарти сообщил, что ранее также получал от неё поддержку.

Участие производителя в исследовании требует особенно осторожной интерпретации результатов. Тем более что убедительных доказательств эффективности наружной контрпульсации при заболеваниях сосудов головного мозга пока недостаточно.

Несмотря на это, технология уже начала получать признание за пределами США. Недавно устройство Renew Cerezen прошло сертификацию в Европейском союзе для лечения умеренных когнитивных нарушений, связанных с болезнью Альцгеймера, а также лёгкой стадии самого заболевания.

При этом европейская сертификация не означает, что эффективность метода окончательно доказана. В США устройство пока не получило аналогичного разрешения для лечения когнитивных нарушений.

Компания пытается добиться одобрения американского регулятора. В прошлом году она направила письмо в Управление по контролю за продуктами и лекарствами, выразив недовольство задержкой рассмотрения заявки. Представители производителя ссылались на статистически значимые и клинически важные результаты проведённого рандомизированного исследования.

Авторы работы считают, что соотношение потенциальной пользы и риска у наружной контрпульсации выглядит весьма благоприятным, особенно в сравнении с уже одобренными препаратами против болезни Альцгеймера. В ходе испытания процедура сопровождалась минимальным количеством нежелательных явлений.

Тем не менее для окончательных выводов необходимы более масштабные и продолжительные исследования. Учёным предстоит установить, каким именно образом улучшение кровообращения влияет на работу мозга, какие пациенты получают наибольшую пользу и какой режим процедур обеспечивает наиболее устойчивый результат.

Исследование опубликовано в научном журнале American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias.