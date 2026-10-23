МИД России отверг обвинения Нетаниягу в распространении антисемитизма на Западе

Министерство иностранных дел РФ выступило с резкой критикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, обвинившего российские структуры в распространении антисемитизма в западных странах с помощью сетей ботов. В заявлении, переданном 22 октября российским информационным агентствам, обвинения названы необоснованными и нелепыми.

«С недоумением восприняли эти ничем не подтвержденные обвинения в адрес нашей страны», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. В МИД РФ утверждают, что благодаря политике российского руководства «по укреплению межнационального согласия» проявления антисемитизма в РФ практически отсутствуют.

В Москве напомнили, что еще в 2018 году предлагали Израилю заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности, однако ответа не получили. Российский МИД обвинил Нетаниягу в том, что накануне парламентских выборов 27 октября он предпочел публичные обвинения профессиональному диалогу.

Российский МИД выразил особое недовольство тем, что заявления Нетаниягу прозвучали 18 октября, в день 35-летия восстановления полноформатных дипломатических отношений между Россией и Израилем.

Поводом для реакции Москвы стали заявления Нетаниягу, сделанные 18 октября. Представляя концепцию национальной безопасности Израиля, премьер-министр заявил, что сотрудничество РФ с Ираном противоречит российским интересам, как и деятельность российских сетей ботов, распространяющих антиизраильскую пропаганду с откровенно антисемитским содержанием.

В тот же день на встрече с русскоязычными блогерами Нетаниягу назвал российские структуры и идеолога русского национализма Александра Дугина основными источниками распространения антисемитизма на Западе. «Главный источник антисемитизма на Западе, к сожалению, – это деятельность российских организаций и этого ужасного человека, Дугина», – заявил премьер-министр. По его словам, Дугин оказывает значительное влияние на молодых сторонников американских правых движений, распространяя среди них антисемитские идеи.