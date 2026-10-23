ВСУ — ночью перехвачены 140 беспилотников. МО РФ — сбиты 443 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 23 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине 176 ударных БПЛА (из них – 92 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 140 беспилотников (в том числе 68 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 19 локациях и падения обломков в 13 локациях. Причинен ущерб в Сумах, Днепропетровской и Полтавской областях, есть раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 23 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 443 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского и Краснодарского краев, Московского региона, республик Татарстан и Удмуртия, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.