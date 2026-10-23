 

ВСУ — ночью перехвачены 140 беспилотников. МО РФ — сбиты 443 БПЛА

23.10.2026, 9:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 23 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине 176 ударных БПЛА (из них – 92 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 140 беспилотников (в том числе 68 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 19 локациях и падения обломков в 13 локациях. Причинен ущерб в Сумах, Днепропетровской и Полтавской областях, есть раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 23 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 443 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского и Краснодарского краев, Московского региона, республик Татарстан и Удмуртия, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

23.10 / В СПб ФИЦ РАН предложили безопасную пищевую добавку, улучшающую пищеварение стельных коров, снижающую количество послеродовых осложнений и повышающую иммунитет новорожденных телят

23.10 / Лишний вес незаметно повреждает мозг — это показала магнитно-резонансная томография

23.10 / В Боливии задержан израильтянин, разыскиваемый по делу о контрабанде кокаина

23.10 / Во Франции арестовали 515 граждан, опубликовавших оскорбительные комментарии про протестующих

23.10 / Забытый метод лечения сердца из 1970-х показал эффективность против симптомов Альцгеймера

23.10 / «Капсулы времени»: норы слепышей помогли восстановить историю чернозёмов более чем за восемь тысяч лет

23.10 / Новый источник тока для магнитов синхротрона «СИЛА» разработали в ТПУ

23.10 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1703-й день войны

23.10 / МИД России отверг обвинения Нетаниягу в распространении антисемитизма на Западе

23.10 / «Мемориал» признал политзаключенным математика Семена Красоткина, обвиняемого в РФ в госизмене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике