Жертвами землетрясения в Тибете стали не менее 16 человек

В результате землетрясения магнитудой 7,0, произошедшего вечером 22 октября в Тибетском автономном районе Китая, погибли не менее 16 человек. По последним сведениям местных властей, 54 человека получили травмы, состояние 11 из них оценивается как тяжелое.

Эпицентр землетрясения находился в уезде Бачен городского округа Нагчу, примерно в 190 км к востоку-северо-востоку от города Нагчу. Подземные толчки были зарегистрированы в 22:33 по местному времени. По данным китайских сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 км.

В зоне бедствия разрушены или повреждены не менее 339 домов. На место направлены спасательные подразделения, продолжаются поисковые работы. За основным землетрясением последовала серия повторных толчков.