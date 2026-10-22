Ученые предложили новый инструмент оценки качества мяса цыплят-бройлеров

Ученые Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий РАН выяснили, что анализ аминокислот и микробиома бройлеров показывает связь между кишечником, печенью и мышцами птицы, и это помогает точнее оценивать качество мяса. Пищевая ценность куриных белков заключается не только в умеренной энергетической ценности, но и в разнообразии аминокислот — строительного материала для роста мышц человека и восстановления тканей. Куриное мясо содержит девять незаменимых аминокислот, которые не синтезируются в организме и жизненно важны для обмена веществ. Полученные данные будут полезны при определении оптимального и безопасного уровня включения специализированных кормовых добавок для птиц. Результаты, поддержанные грантом РНФ, опубликованы в журнале Biology.

Микробиота кишечника играет важную роль в переваривании белка, синтезе незаменимых аминокислот и их усвоении, что улучшает конверсию корма и повышает темпы роста птицы. Связь «микробиом кишечника — печень — мышцы» известна, но исследований в этом направлении мало, и они не охватывают большинство распространенных пород. Учёные изучили всех бактерий в кишечнике цыплят-бройлеров породы Арбор Айкрес и их взаимосвязь с количеством незаменимых аминокислот в печени, бёдрах и грудных мышцах. Для этого использовали два метода: высокоразрешающее секвенирование 16S рРНК — своего рода «генетический сканер штрих-кодов», определяющий виды бактерий и их разнообразие, — и капиллярный электрофорез, работающий как «молекулярное сито» и позволяющий измерить точное количество конкретных аминокислот в тканях.

Сопоставив данные, ученые выяснили, что уровень аргинина напрямую зависит от состава микробиома: у цыплят с высоким содержанием этой аминокислоты в печени и бедре кишечник заселяли более разнообразные и полезные бактерии, а там, где аргинина было мало, разнообразие микроорганизмов оказалось значительно ниже. Авторы подчеркивают, что растущее число доказательств взаимосвязи микробиома кишечника, печени и мышц дает возможность влиять на метаболизм аминокислот и улучшать качество мяса птицы с помощью пробиотиков или кормовых добавок, делая мясо и печень бройлеров более полезными для человека.

Фото: цыплята-бройлеры. Источник: Галимжан Дускаев / ФНЦ БСТ РАН