ЕС удостоил премии Андрея Сахарова Международный уголовный суд в Гааге

Европейский парламент присудил премию «За свободу мысли» имени академика Андрея Сахарова Международному уголовному суду в Гааге. Высшая награда ЕС в области прав человека вручается с 1988 года.

«Это произошло в то время, как суд и его сотрудники столкнулись с беспрецедентным давлением. В этих условиях премия Сахарова имеет особое значение, подтверждая важность независимых юридических институтов и тех, кто считает международное право», – сказала председатель суда Томоко Аканэ.

Международный уголовный суд в Гааге стал центральной трибуной для юридического преследования Израиля по обвинениям в «геноциде» палестинцев. Он находится под санкциями, введенными президентом США Дональдом Трампом.

Напомним: 9 октября Норвежский Нобелевский комитет объявил, что лауреатом Нобелевской премии мира 2026 года стала южноафриканская юристка Наванетем «Нави» Пиллэй. Премия присуждена ей «за усилия по продвижению мира и международного права».

Пиллэй занимает крайне жесткую позицию в отношении Израиля. Возглавляемая ею Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на палестинских территориях обвинила Израиль в совершении преступлений против человечности, а сама она заявляла, что Израиль творит в Газе геноцид.

По сути, дважды на протяжении одного месяца наиболее престижные международные награды в области прав человека становятся призом для тех, кто обвиняет Израиль в геноциде. Напомним, что самого Андрея Сахарова советская пропаганда часто обвиняла в тесных связях с «сионизмом», то есть с евреями.

Ученый и диссидент отстаивал право Израиля на существование и самооборону, выступал за репатриацию и осуждал террора. Имя Андрея Сахарова носят сады, расположенные на въезде в израильскую столицу.