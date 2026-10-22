 

Чиновника из Сыктывкара, у которого нашли незадекларированные доходы на 150 млн рублей, коллеги выставили на посмешище

22.10.2026, 11:19, Разное
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В Сыктывкаре разразился скандал вокруг начальника управления архитектуры и градостроительства Кирилла Подберёзкина: у него обнаружили незадекларированные доходы на 150 миллионов рублей. Однако вместо служебного разбирательства чиновник стал объектом насмешек со стороны коллег.

Вице-губернатор региона Анатолий Жихарев на совещании заметил, что «не мог и предположить, что в его подчинении есть подобный нищеброд», и предложил Подберёзкину «срочно нарастить финансовую состоятельность, чтобы не позорить управление».

Муниципальный депутат района Евгений Пичугин выразил сочувствие, отметив, что «150 миллионов – это не деньги для серьёзного человека», и рекомендовал Подберёзкину сходить на паперть. Сам чиновник заявил, что не считает себя бедным, а сумму просто «не успел донести до декларации», поскольку был занят текущими задачами благоустройства. Он пообещал в следующем году забыть задекларировать больше, чтобы «не выбиваться из коллектива и не позорить родное управление».

«Я не считаю себя нищим, у меня есть квартира, машина и дача, – пояснил Подберезкин. – Просто 150 миллионов – это сумма, которая накопилась случайно, я даже не сразу заметил. Коллеги правильно говорят: надо было лучше прятать, раз хвастаться нечем. Теперь я понимаю, что выгляжу как человек, который не умеет держать лицо. Я готов исправиться: если надо, то не задекларирую ещё столько же, только скажите, куда идти и какие формы заполнять. На паперть я не пойду – там не те суммы, а вот на курсы повышения финансовой грамотности запишусь с удовольствием».

В администрации Сыктывкара заявили, что проверка по факту будет проведена, но отметили, что «коллеги шутят добродушно, а юмор – это признак здорового коллектива».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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