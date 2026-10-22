 

ВСУ — ночью перехвачен 181 беспилотник. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 808 БПЛА

22.10.2026, 8:49, Разное
  Поддержать в Patreon

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 22 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине ракеты «Искандер-М»/С-400/»Циркон»/»Оникс» и 210 ударных БПЛА (из них – 110 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 181 беспилотника (в том числе 87 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 32 локациях и падения обломков в 8 локациях. Причинен ущерб в Киеве, Сумах, Кировоградской и Харьковской областях, есть убитые и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 22 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 808 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря. В частности, был атакован 75-й арсенал ГРАУ в Серпухове Московской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

22.10 / Спустя 80 лет нашли рукопись Шрёдингера, которая меняет представление о его взглядах на Вселенную

22.10 / Продажи оружия в Париже выросли в десять раз

22.10 / Вода может оказаться скрытым фактором распространения болезни Альцгеймера

22.10 / Глава регионального отделения Социального фонда заявил, что работает исключительно ради бабок

22.10 / В Тибете произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0

22.10 / Забывчивость может быть частью хитрого механизма: стареющий мозг меняет свои приоритеты

22.10 / Женщина напала на хасида на Манхэттене, проверяется версия антисемитского нападения

22.10 / Ученые предложили новый инструмент оценки качества мяса цыплят-бройлеров

22.10 / В Париже разграбили и сожгли офис рейтингового агентства, которое неделю назад признало столицу Франции самой безопасной в мире

22.10 / Почему мышцы уменьшаются с возрастом?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике