ВСУ — ночью перехвачен 181 беспилотник. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 808 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 22 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине ракеты «Искандер-М»/С-400/»Циркон»/»Оникс» и 210 ударных БПЛА (из них – 110 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 181 беспилотника (в том числе 87 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 32 локациях и падения обломков в 8 локациях. Причинен ущерб в Киеве, Сумах, Кировоградской и Харьковской областях, есть убитые и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 22 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 808 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря. В частности, был атакован 75-й арсенал ГРАУ в Серпухове Московской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.