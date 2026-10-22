 

Апельсин в день — и никакой цинги: как Чарльз Кинг выделил витамин С

22.10.2026, 9:03, Разное
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22 октября 1896 года в американском городке Энтиат, штат Вашингтон, родился Чарльз Глен Кинг — биохимик, чьё имя навсегда вписано в историю науки как имя человека, впервые выделившего витамин С в чистом виде. Он вырос в семье фермеров на берегу реки Колумбия: отец работал на лесопилке, чтобы построить дом, и посадил яблоневый сад, который начал плодоносить лишь через семь лет — так что упорство и долгое ожидание результата были частью его воспитания с детства.

Путь Кинга к открытию занял почти десять лет кропотливой работы в Университете Питтсбурга. Начиная с 1927 года, он вместе с учениками шаг за шагом совершенствовал методы выделения таинственного «антицинготного фактора» из лимонного сока. К 1931 году его команда уже получала кристаллические препараты с постоянной биологической активностью, а в 1932 году Кинг доказал: вещество, известное как «гексуроновая кислота», и есть тот самый витамин С, спасающий от цинги. Чуть позже, в 1933 году, он установил и его химическую структуру.

Кинг всегда ел апельсин каждый день — и до конца жизни был убеждён, что официальные рекомендации по потреблению витамина С занижены. Он прожил 91 год и скончался в 1988-м, оставив после себя более 200 научных работ и репутацию человека, который превратил смертельно опасную болезнь в решённую проблему.

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