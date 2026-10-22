Польша возмущена — львовские власти объявили 2027 год годом УПА и Шухевича

Власти Польши выразили возмущение решением Львовского областного совета провозгласить 2027 год годом Украинской повстанческой армии и Романа Шухевича. Польша квалифицирует развязанную УПА в 1943 году Волынскую резню как геноцид.

«Это неразумное решение наносит ущерб Украине и только осложняет отношения между нашими странами. Я уже предупреждал об этом президента Владимира Зеленского, что подобные жесты играют на руку тем, кто выступает против нашего сотрудничества и помогают Москве», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

С точки зрения современной Украины, Украинская повстанческая армия вела вооруженную борьбу за независимость. Для Польши УПА связана прежде всего с Волынской резней – массовым уничтожением польского населения Западной Украины в 1943 году, когда было убито до 100000 поляков.

Несколько месяцев назад президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины высшей государственной награды страны – ордена Белого Орла. Причина этого – присвоение Отдельному центру специальных операций «Север» почетного наименования «имени героев УПА». Туск заявлял, что без признания резни Украина не сможет вступить в Европейский Союз.

Отметим, что после решения львовского областного совета в СМИ появилась информация о приостановке польской военной помощи Украине. Однако пресс-секретарь министерства обороны Польши Януш Сеймей назвал ее ложной.