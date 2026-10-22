В Париже запрещены демонстрации в центральных и туристических местах

Префектура Парижа запретила проводить манифестации в центральных районах французской столицы. Запрет останется в силе 22 октября с восьми утра до восьми вечера. Напомним, что в отдельных частях города уже три ночи действует комендантский час.

В частности, запрет на собрания действует у президентского дворца, у обеих палат парламента, на площади Бастилии и у наиболее известных туристических достопримечательностей, таких как Лувр и Елисейские поля.

Запрещена массовая демонстрация учащихся, организатором которой выступил студенческий союз Interfac IDF. Основанием для этого стала неспособность заявителей обеспечить общественный порядок и необходимость заботы о гражданах и собственности, что показали предыдущие демонстрации.