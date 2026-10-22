Доклад Конгресса США — школьников учили называть Израиль и США террористами

Комитет по образованию и трудовым отношениям Палаты представителей Конгресса США опубликовал доклад, посвященный распространению антисемитизма и радикального политического активизма в американских государственных школах и крупнейшем профсоюзе учителей страны – Национальной ассоциации образования (NEA), объединяющей около трех миллионов человек.

В ходе расследования, проведенного республиканским большинством комитета, были изучены школьные программы в Филадельфии и Беркли (Калифорния), а также деятельность NEA.

Согласно докладу, в Филадельфии школьникам предлагались задания, в которых США и Израиль представлялись террористическими государствами, а среди движений сопротивления, заслуживающих уважения, упоминалась кампания, поддерживаемая ХАМАСом. В Беркли использовались учебные материалы, в которых Израиль отсутствовал на карте, а его территория обозначалась как «Палестина».

Авторы доклада также утверждают, что с 7 октября 2023 года NEA обязалась выделить тысячи долларов организациям Rethinking Schools и Zinn Education Project, распространяющим, по оценке комитета, антисемитские учебные материалы. Кроме того, установлено, что руководство профсоюза избегало сотрудничества с Антидиффамационной лигой (ADL) еще до решения его представителей прекратить взаимодействие с этой организацией в 2025 году.

«Родители отправляют детей в школу, чтобы те учились читать, писать и считать, а не для того, чтобы их учили ненавидеть Израиль или поддерживать радикальные политические движения», – заявил председатель комитета, конгрессмен-республиканец Тим Уолберг. Он подчеркнул, что еврейские школьники должны чувствовать себя в безопасности, а родители имеют право знать, чему учат их детей.

Вместе с тем еврейская общественная организация Jewish Council for Public Affairs (JCPA), сотрудничающая с NEA в борьбе с антисемитизмом, раскритиковала доклад. По словам ее руководителя Эми Спитальник, авторы документа игнорируют работу, проделанную профсоюзом для противодействия антисемитизму, и используют эту проблему в политических целях.

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