Глава МИД Польши: следующая администрация США должна национализировать SpaceX и подарить часть акций Европе

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что следующая администрация США обязана будет национализировать компанию SpaceX и принадлежащий ей сервис Starlink, чтобы отстранить Илона Маска от управления и получения прибыли.

Сикорский прокомментировал в соцсети X статью о том, что Маск предположительно первым предложил ограничить спутниковую связь для Украины в ответ на её отказ учитывать интересы Соединённых Штатов. Он написал, что американский миллиардер «очевидно, провалил и саботировал свою обязанность защищать безопасность Европы», и поэтому больше не может владеть сервисами спутниковой связи.

«Следующая американская администрация должна будет взять на себя управление и владение как Starlink, так и всей SpaceX, и начать расследование. Не будет лишним обсудить и передачи часть акций европейским компаниям или правительствам – во-первых, как компенсацию за действия Маска, во-вторых, для укрепления трансатлантической безопасности и сотрудничества», – добавил он.

Дипломат также заявил, что эту идею поддержат все «здравомыслящие силы Европы».

«По меньшей мере я не сомневаюсь в позиции коллег из Эстонии, Литвы, Латвии и не только. Как минимум поэтому следующему президенту США придётся вплотную включиться в проработку этого вопроса и в расследование деятельности Маска, который не избежит ответственности и за саботаж европейской безопасности, и за свои протрамповские взгляды и действия», – резюмировал Сикорский.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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