Секрет молодости в тарелке: исследование 15 тысяч человек показало, что старит нас на самом деле

Специалисты из КНР, изучив сведения о рационе более 15 тысяч жителей Китая, Великобритании и США, пришли к выводу, что обилие растительных протеинов в меню способно замедлять ход биологических часов организма.

В ходе анализа эксперты оценивали связь между типом потребляемого протеина и риском развития саркопенического ожирения. Данный недуг характеризуется тем, что избыточные жировые отложения сочетаются с критической потерей мышечной массы и силы, что существенно затрудняет передвижение и выполнение бытовых задач в зрелом возрасте. Выяснилось, что активное потребление протеина из бобовых, круп, семян и орехов снижало вероятность возникновения этого состояния примерно на 14%. Для белков животного происхождения выявить подобную устойчивую закономерность не удалось.

Особенно ярко эта тенденция проявилась у людей с большим скоплением жира в абдоминальной области. Расчетный биологический возраст тех, кто отдавал предпочтение растительной пище, оказался в среднем на 10–11 месяцев ниже, чем у остальных участников. При этом стоит учитывать, что биологический возраст — это лишь расчетный маркер состояния органов и тканей, который не всегда совпадает с датой в паспорте и не дает гарантии долголетия.

Ученые предполагают, что такой эффект связан не только с самим протеином. Пища растительного происхождения, такая как соя, чечевица, нут или цельнозерновые крупы, дополнительно снабжает тело клетчаткой и биологически активными соединениями. Эти компоненты благотворно влияют на обменные процессы и состояние сосудов. Если человек замещал всего 5% калорий из животных источников растительными, риск саркопенического ожирения падал на 34%.

Результаты исследования опубликованы во Frontiers in Nutrition.

Изображение: разработано Мagnific.

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