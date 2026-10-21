 

Уиткофф попросил Россию начать поставки бересты в США

21.10.2026, 15:15, Разное
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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал заключение в ближайшее время сразу нескольких «громких и судьбоносных сделок» с Россией, которые принесут миллиарды долларов Вашингтону и Москве.

«Мы начнём с бересты – этот уникальный материал идеально подходит для записи сведений государственной важности. Я прошу наших уважаемых российских партнёров уже сегодня начать поставки сырья в США», – сказал Уиткофф.

По оценкам экспертом, общая сумма «берестяной сделки» может составить не менее 300 миллионов долларов США, а если американцы начнут использовать кору для изготовления домашней утвари, то прибыль России может достичь нескольких миллиардов в течение ближайших пяти лет.

«Уже есть предложения начать плести корзинки для грибов, короба и другие экологически чистые предметы, которые будут пользоваться большим спросом на рынке США. Это тысячи рабочих мест и очень хорошие деньги», – пишет Bloomberg. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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