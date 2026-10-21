Спасет от инфаркта? Назван популярный напиток, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний

Анализ состояния здоровья почти полумиллиона жителей Китая на протяжении девяти лет позволил специалистам выявить четкую закономерность в употреблении популярного напитка. Выяснилось, что у людей, включивших чай в свой ежедневный рацион, вероятность развития патологий сердца и сосудов была на 11% ниже, чем у тех, кто обходился без него. За период наблюдения медики зафиксировали 14 863 случая возникновения подобных недугов.

Наилучшие показатели отмечались у тех, кто выпивал примерно шесть-восемь чашек в течение недели. При этом черный чай демонстрировал более выраженную связь со здоровьем сосудистой системы, чем зеленый. Оптимальным вариантом признан напиток средней крепости.

Однако специалисты указывают на важный нюанс: польза напитка не является абсолютной защитой. Сами авторы подчеркивают, что статистика лишь фиксирует связь, но не доказывает, что именно чай выступает причиной исцеления. Самый низкий уровень заболеваемости отмечался у тех добровольцев, которые сочетали чаепитие с отказом от курения и регулярными физическими нагрузками.

Дополнительный фактор риска кроется в температуре жидкости. Любители пить напиток в обжигающе горячем виде, напротив, повышали вероятность возникновения сосудистых проблем. Это говорит о том, что способ употребления продукта играет не меньшую роль, чем его состав.

Итоги масштабной работы ученые опубликовали в Journal of Internal Medicine.

Изображение: разработано Мagnific.

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