Китайские ученые предлагают оснастить армию подводными танками

Китай рассматривает несколько амбициозных проектов, призванных вывести вооруженные силы Поднебесной к 2050 году в число безусловных мировых лидеров.

В частности, один из проектов, рассчитанный на период с 2030 по 2050 годы, предполагает создание целой серии бронетанковой техники, в которую войдут подводные танки. В машинах будут использоваться сменные физические модули, которые можно адаптировать к различным условиям современного боя.

В проекте задействованы специалисты Первой машиностроительной группы Внутренней Монголии и Пекинского технологического института. Водный модуль (подводный танк) сможет действовать на глубине до 50 метров в течение двух часов. Переключение между подводным и наземным режимами составляет всего 12 минут.

Тактико-технические характеристики танка-субмарины позволят ему приближаться к берегу с последующим переходом в «наземный» режим. Разработчики надеются, что он сможет сократить время высадки на 60 %. Заявленные характеристики пока не были подтверждены.

Действуя на суше, танк сможет передвигаться со скоростью почти 70 км/ч на дорогах и 40 км/ч – по бездорожью. Гибридная система питания обеспечит ему запас хода до 600 км.Источник — South China Morning Post

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