Почему после 50 сложнее худеть?

Борьба с лишним весом в после 50 часто напоминает попытку разогнать автомобиль с зажатым ручным тормозом. Люди нередко замечают, что привычные методы: легкий дефицит калорий или вечерняя пробежка перестают приносить результат.

Причинами этого являются:

1. Естественное падение базового метаболизма

С возрастом скорость расхода энергии в состоянии покоя неумолимо снижается. Главный вклад в этот процесс вносит саркопения – возрастная потеря мышечной массы. Мышечная ткань крайне энергозатратна: даже в состоянии покоя она сжигает значительно больше калорий, чем жировая. Когда мышечный объем сокращается, базовый метаболизм падает, и организм начинает требовать меньше топлива. Если калорийность рациона остается прежней, излишки неизбежно уходят в жировые депо.

2. Гормональный шторм и смена депо жира

У женщин в период менопаузы и у мужчин на фоне возрастного снижения тестостерона кардинально меняется гормональный фон. Падение уровня половых гормонов провоцирует не просто набор веса, а изменение его распределения: вместо подкожной клетчатки жир начинает активно накапливаться вокруг внутренних органов.

3. Резистентность к инсулину

С возрастом клетки организма теряют прежнюю чувствительность к инсулину – гормону, который отвечает за утилизацию глюкозы из крови. Поджелудочная железа вынуждена вырабатывать все больше инсулина, чтобы справиться с поступающими углеводами. Поскольку высокий уровень инсулина является прямым сигналом для блокировки расщепления жиров и стимуляции их запасания, организм буквально переключается в режим постоянного хранения энергии.

4. Деградация митохондрий и окислительный стресс

Энергетические станции клеток – митохондрии – со временем теряют эффективность. В них нарушается процесс окисления жирных кислот. Вместо того чтобы сжигать жиры для получения энергии, стареющие клетки делают это медленно и с большими сбоями, оставляя человека в состоянии хронической усталости. Меньше сил – меньше бытовой и физической активности.

5. Сбой регуляторов аппетита

С возрастом меняется баланс гормонов насыщения и голода. Уровень грелина (гормона голода) может расти, в то время как чувствительность к лептину (гормону насыщения) снижается. Мозг начинает хуже улавливать сигналы о том, что организм сыт, провоцируя переедание даже при сбалансированном рационе.

Автор текста Анастасия Будаева

Изображение: Magnific

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