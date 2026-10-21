Виткофф прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с Путиным — ожидаются новые предложения по Украине

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф утром 21 октября прибыл в Санкт-Петербург, где должен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Как пишет Reuters со ссылкой на два осведомленных источника, главная цель визита – обсуждение новых американских предложений по завершению войны в Украине.

Путин примет Виткоффа в Константиновском дворце.

Виткофф прибыл в Россию непосредственно после переговоров в Осло, состоявшихся 20 октября. В них участвовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, президент Финляндии Александр Стубб, представители Великобритании, Франции, Германии, Польши, Евросоюза и NATO. Зять и советник Трампа Джаред Кушнер присоединился к переговорам по видеосвязи. Предполагается, что он также будет дистанционно участвовать во встрече с Путиным.

По сведениям Axios, на переговорах в Осло обсуждалась подготовка согласованного предложения, которое могло бы стать основой рамочного соглашения о прекращении войны. Речь шла о гарантиях безопасности Украины, послевоенном экономическом восстановлении страны и новой архитектуре европейской безопасности. Американский чиновник сообщил изданию, что Киев представил новые идеи и предложения, которые были подробно рассмотрены. По его словам, стороны добились существенного прогресса и согласовали дальнейшие шаги.

Вашингтон рассчитывает, что передача этих предложений Путину позволит перейти к прямым трехсторонним переговорам президентов США, Украины и России, а впоследствии – к более широкому международному формату. Зеленский подтвердил готовность к трехсторонней встрече, однако Москва ранее отвергала такой формат.

Одной из тем переговоров остается прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. По сведениям Axios, во время встречи в Осло Кушнер вновь потребовал от Украины прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Зеленский заявил, что готов пойти на такой шаг при условии аналогичных действий со стороны России.

В Белом доме надеются, что Путин проявит большую готовность к компромиссам после решения Трампа ослабить санкции в отношении российского дизельного топлива. Кроме того, американский президент временно приостановил действие новых санкционных ограничений против России. Эти решения вызвали обеспокоенность Киева и европейских союзников США.

В Кремле накануне приветствовали предстоящие переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в получении информации о результатах встреч Виткоффа с украинскими и европейскими представителями, а также в продолжении обсуждения других важных вопросов российско-американских отношений.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал понять, что Москва не намерена идти на политические уступки. По его словам, российская сторона готова рассматривать предложения, представляющие экономическую и финансовую выгоду, но не предполагающие изменения ее политических позиций.

Как пишет Reuters, еще одной темой переговоров может стать освобождение 74-летнего американца Стивена Хаббарда, задержанного российскими военными в Украине в 2022 году и впоследствии приговоренного к шести годам и десяти месяцам заключения по обвинению в наемничестве. США считают его неправомерно задержанным. Трамп подтвердил, что лично обращался к Путину с просьбой об освобождении Хаббарда.

Сам Трамп 20 октября вновь призвал Зеленского заключить соглашение с Россией. По его словам, Москва заинтересована в прекращении войны, тогда как готовность украинского президента к компромиссу вызывает у него сомнения. Трамп предупредил, что в отсутствие соглашения положение Украины будет ухудшаться.

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя результаты переговоров в Осло, назвал их позитивными. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре охарактеризовал встречу как конструктивную, а президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирный процесс вновь движется в правильном направлении.

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