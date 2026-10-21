Polymarket удалила ставки на исход дела об изнасиловании студентки Корнеллского университета

Платформа прогнозов и ставок Polymarket удалила возможность делать ставки на привлечение к уголовной ответственности семерых мужчин, обвиняемых в групповом изнасиловании студентки Корнеллского университета в 2024 году, пишет Associated Press.

Ставки принимались с 30 сентября. Пользователям предлагалось прогнозировать, будет ли хотя бы одному из семерых предъявлено уголовное обвинение в сексуальном преступлении до 31 января 2027 года. К моменту удаления ставки общий объем торгов по этому прогнозу превысил 450 тысяч долларов. Возможность заключать подобные пари предоставлялась только на международной платформе Polymarket, но не на ее американской версии.

Речь идет о деле студентки, которая в сентябре 2026 года подала гражданский иск, утверждая, что в октябре 2024 года подверглась сексуальному насилию со стороны семерых членов университетского братства. Все ответчики отвергают обвинения. Некоторые утверждают, что сексуальные контакты происходили по взаимному согласию, другие отрицают свою причастность к происшествию. Уголовные обвинения им пока не предъявлены.

Возможность делать ставки на исход расследования вызвала резкую критику правозащитных организаций, занимающихся защитой жертв сексуального насилия. Представители Polymarket первоначально защищали свое решение, утверждая, что подобные прогнозы повышают прозрачность общественно значимых процессов. Однако после волны критики компания удалила спорный рынок.

Критика также коснулась известных спортсменов и других знаменитостей, рекламирующих Polymarket, в том числе баскетболиста Леброна Джеймса. Правозащитники призвали их прекратить сотрудничество с платформой.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro