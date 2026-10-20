После беспорядков в Италии ужесточают законы — до пяти лет тюрьмы и поиск погромщиков с помощью ИИ

Правительство Италии 20 октября одобрило новые меры по борьбе с массовыми беспорядками после погромов, грабежей и столкновений с полицией, произошедших в минувшие выходные в Милане и других городах страны. Премьер-министр Джорджа Мелони объявила об ужесточении уголовной ответственности, крупных штрафах и привлечении родителей к возмещению ущерба, причиненного несовершеннолетними.

Как пишет итальянское агентство ANSA, правительство вводит новый состав преступления – участие в насильственных действиях во время демонстраций. Если человек присоединяется к группе из пяти или более участников беспорядков и бросает камни, петарды или другие предметы, угрожая безопасности окружающих, ему может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф до 20 тысяч евро.

Более суровые наказания предусмотрены для участников беспорядков, скрывающих лица под масками, а также для тех, кто причиняет людям телесные повреждения. Ужесточается ответственность и за уничтожение имущества группой лиц.

Особое внимание власти намерены уделить несовершеннолетним. Согласно новым правилам, подростки старше 14 лет будут считаться способными осознавать последствия своих действий, если не доказано обратное. Мелони также объявила о возможности превентивного задержания несовершеннолетних, которых полиция считает представляющими угрозу общественной безопасности.

Одно из главных нововведений касается возмещения материального ущерба. Если участник погромов повредит государственное имущество, например автобусную остановку, светофор или полицейский автомобиль, власти смогут направить ему требование об оплате ущерба. Владельцы разгромленных магазинов, разбитых автомобилей и другого частного имущества получат возможность добиваться взыскания через суд в ускоренном порядке.

Если виновником окажется несовершеннолетний, материальную ответственность понесут его родители. По словам Мелони, взыскание может быть обращено на имущество семьи и даже на средства, которые государство должно ей выплатить.

«Мы применяем простой принцип: кто сломал, тот и платит. А если сломал несовершеннолетний, платят его родители», – сказала глава правительства в видеообращении в соцсети Х.

Мелони также подчеркнула, что власти намерены применять современные технологии для установления личностей участников погромов. В частности, будет задействована биометрическая идентификация с помощью искусственного интеллекта, позволяющая распознавать людей, скрывающихся под капюшонами и масками.

Для усиления безопасности Милана власти дополнительно направят в город 500 военнослужащих, которые будут помогать полиции охранять важные объекты.

Принятый правительством декрет должен быть рассмотрен парламентом в течение 60 дней для его окончательного утверждения.

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