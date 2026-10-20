 

Иранский след — в Британии повторно задержали двух подозреваемых в подготовке нападения на авиабазу

20.10.2026, 19:45, Разное
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Британская антитеррористическая полиция 20 октября повторно задержала двух мужчин по подозрению в содействии иранской разведке в рамках расследования предполагаемой подготовки нападения на авиабазу Королевских ВВС Fairford. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на полицию Великобритании.

Задержанные – 24-летний житель Великобритании и 25-летний мужчина с британским и иранским гражданством. Оба проживают в Лондоне. Первого из них впервые задержали 27 сентября возле авиабазы в графстве Глостершир, второго – 1 октября в Лондоне. Впоследствии обоих освободили под залог.

Британская полиция официально подтвердила, что страной, в интересах которой предположительно действовали подозреваемые, является Иран.

Как пишет Financial Times, первоначально расследование касалось возможной подготовки теракта и нарушения законодательства о взрывчатых веществах. Теперь полиция подозревает задержанных также в содействии иранской разведке.


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