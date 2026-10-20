Офтальмолог предупреждает: увлажняющие капли могут сделать ваши глаза еще суше. Как правильно выбрать препарат?

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20.10.2026, 19:49, Разное
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Постоянное использование увлажняющих растворов способно привести к обратному эффекту и усилить раздражение слизистой оболочки. По словам Айгуль Отхозории, работающей офтальмологом в столичной клинике 3Z, существует два сценария, при которых покупка капель лишь усугубляет дискомфорт. Специалист дала пояснения изданию «Газета.Ru» по поводу рисков самолечения.

Первый фактор риска кроется в химическом составе самого раствора. Специалист отмечает, что сами по себе такие препараты призваны снимать жжение и ощущение песка, однако они имеют разную базу. Если человек прибегает к ним слишком часто и на протяжении долгого срока, ему стоит внимательно изучать этикетку. Ряд компонентов, обеспечивающих долгое хранение жидкости, при регулярном контакте начинает дополнительно раздражать поверхность глазного яблока. В ситуациях, когда инстилляции требуются постоянно, медики обычно подбирают составы, в которых отсутствуют агрессивные консерванты.

Однако главная угроза таится в другом. По мнению врача, основная беда самолечения заключается в неверном диагнозе. Покраснение и чувство стянутости далеко не всегда указывают на классический синдром сухого глаза. Если спустя короткое время после закапывания неприятные ощущения возвращаются с новой силой, это сигнализирует о том, что причина кроется в иных патологиях.

Воспаление краев век, аллергические реакции или сбой в работе мейбомиевых желез также провоцируют эти симптомы, но увлажняющие капли не способны исправить данные нарушения. Специалист заключила, что если человек становится заложником флакона с лекарством, а без него состояние быстро ухудшается, это прямой повод для записи на прием. Только офтальмолог сможет провести осмотр и выявить истинный источник проблемы, будь то инфекция или системная аллергия.

Изображение: разработано Мagnific.


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