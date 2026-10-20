 

Зеленский — США возобновили передачу разведданных, работа Starlink будет восстановлена

20.10.2026, 20:45, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе прошедших в Осло переговоров американская и украинская стороны зафиксировали совместные предложения по гарантиям безопасности, которые, по словам представителей США, будут сильными.

«У нас есть разные предложения. Мы говорили о NATO, о пятой статье и ее аналогах. Существуют разные виды гарантий безопасности, которые зафиксированы на бумаге», – рассказал глава государства, отметив, что предложения будут доставлены в Москву спецпредставителем президента США Дональда Трампа. Ответ в Киеве ожидают в течение суток.

Зеленский также рассказал, что США восстановили в полном объеме передачу Украине разведывательных данных, и что официальный Киев ожидает восстановления работы Starlink в течение ближайших двух суток. Он вновь предложил РФ на взаимной основе прекратить удары по чувствительным объектам.

Президент Украины высказался за проведение саммита с участием его самого, Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку есть вопросы, решить которые можно только на встрече в верхах. Он призвал Россию прекратить войну.


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