Зеленский — США возобновили передачу разведданных, работа Starlink будет восстановлена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе прошедших в Осло переговоров американская и украинская стороны зафиксировали совместные предложения по гарантиям безопасности, которые, по словам представителей США, будут сильными.

«У нас есть разные предложения. Мы говорили о NATO, о пятой статье и ее аналогах. Существуют разные виды гарантий безопасности, которые зафиксированы на бумаге», – рассказал глава государства, отметив, что предложения будут доставлены в Москву спецпредставителем президента США Дональда Трампа. Ответ в Киеве ожидают в течение суток.

Зеленский также рассказал, что США восстановили в полном объеме передачу Украине разведывательных данных, и что официальный Киев ожидает восстановления работы Starlink в течение ближайших двух суток. Он вновь предложил РФ на взаимной основе прекратить удары по чувствительным объектам.

Президент Украины высказался за проведение саммита с участием его самого, Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку есть вопросы, решить которые можно только на встрече в верхах. Он призвал Россию прекратить войну.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro