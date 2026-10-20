Зеленский встретился в Осло с Виткоффом и лидерами Норвегии и Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября провел в Осло переговоры со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре и президентом Финляндии Александром Стуббом. Встреча была посвящена дипломатическим усилиям по прекращению войны РФ против Украины. Об этом пишет агентство Reuters.

В переговорах также принял участие Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, который присоединился к участником встречи по видеосвязи. Как сообщается на официальном сайте правительства Норвегии, включить обоих американских представителей в переговоры попросила украинская сторона.

«Цель состоит в том, чтобы направить дипломатические усилия в более конструктивное русло», – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Зеленский опубликовал в социальной сети X видео со встречи, сопроводив его словами: «Украина прилагает усилия для достижения мира. Благодарю наших партнеров за поддержку!»

По информации американского издания Axios, представители США, Украины и европейских государств в течение последней недели работали над новыми предложениями по прекращению войны. Как сообщил изданию американский чиновник, после переговоров в Осло Виткофф планирует посетить Россию, где рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным.

Переговоры проходят на фоне разногласий между Киевом и Вашингтоном. Как пишет Financial Times, отношения между Трампом и Зеленским осложнились, в частности, из-за разногласий относительно украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Как пишет Associated Press, одной из целей поездки Зеленского в Осло является получение дополнительных средств противовоздушной обороны на фоне продолжающихся российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

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