СКИФ как рентген для недр: ученые указали, где искать новые миллионы тонн редкоземельных металлов

С 18 по 23 октября 2026 года в Новосибирске проходит международная конференция SKIF-2026, собравшая ведущих физиков и геологов. Форум, приуроченный к запуску Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», проходит при поддержке Российского научного фонда. На этой площадке старший научный сотрудник Института геологии и минералогии СО РАН Илья Прокопьев обозначил новые векторы в поиске стратегического сырья, пишет ТАСС.

По словам ученого, ключ к пополнению таблицы Менделеева лежит не в освоении диких территорий, а в доскональном изучении фланговых зон уже известных рудных объектов. Специалист подчеркнул, что в данный момент идет активная работа по Ангаро-Енисейскому кластеру, где ряд объектов уже стоит в первой очереди на освоение. Все эти перспективные участки находятся в сибирском регионе.

Обеспечить такой скачок в разведке призваны передовые физические методы. Прокопьев пояснил, что применение синхротронного излучения позволяет в сотни раз ускорить изучение поисковых проб и кернов — цилиндрических образцов горной породы, извлекаемых из разведочных скважин. Главное преимущество технологии заключается в том, что она работает на уровне микронов и не разрушает частицы. Это дает возможность с ювелирной точностью определять содержание и пространственное распределение рудных элементов, что кратно повышает шансы на открытие новых крупных залежей.

Стоит отметить, что база для такого технологического рывка у страны уже имеется. По сведениям, которые привел исследователь, основные разведанные запасы редкоземельных металлов в России на данный момент сосредоточены в трех ключевых точках: Мурманская область (13,2 млн тонн), Якутия (8,5 млн тонн) и Красноярский край (2,9 млн тонн). В масштабах страны общие ресурсы оцениваются почти в 28,5 млн тонн, что полностью покрывает текущие запросы экономики и дает задел на будущее.

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