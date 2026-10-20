 

Израиль получил статус партнера Форума тихоокеанских островов

20.10.2026, 17:15, Разное
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Израиль получил статус партнера Форума тихоокеанских островов (Pacific Islands Forum, PIF) – региональной организации, объединяющей государства Океании. Об этом 20 октября сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в социальной сети X.

По словам Саара, генеральный секретарь форума Барон Дивавеси Вака уведомил его о решении предоставить Израилю статус партнера. Решение было принято на встрече лидеров государств – участников организации, состоявшейся в Палау.

Глава израильского МИД напомнил, что в июне посетил Фиджи, где встретился с генеральным секретарем форума и подал от имени Израиля заявку на получение партнерского статуса.

Саар назвал укрепление отношений с островными государствами Тихого океана одним из приоритетов своей внешнеполитической деятельности. Он отметил, что в этом году Израиль открыл посольство на Фиджи, которое также обслуживает девять других островных государств. Кроме того, за время его последней каденции три страны региона – Папуа – Новая Гвинея, Фиджи и Науру – открыли посольства в Иерусалиме.

Новый статус позволит Израилю развивать сотрудничество с государствами региона в области управления водными ресурсами, опреснения воды, сельского хозяйства, борьбы с изменением климата, инноваций и устойчивого развития.

По словам Саара, в рамках партнерства будет разработан совместный план действий, определяющий конкретные направления сотрудничества и механизмы контроля за выполнением намеченных проектов.


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