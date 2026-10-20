 

Спецпосланник РФ передал Стиву Уиткоффу чебурек, который он ел в Москве

20.10.2026, 18:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Спецпосланник Российской Федерации в США Кирилл Дмитриев провёл встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами. Одной из центральных тем встречи стал чебурек, который представитель США не успел доесть, находясь с визитом в Москве.

«Стив принял наш подарок с удовольствием, – сказал Дмитриев. – Он обещает доесть чебурек и обсудить это с Дональдом Трампом для принятия дальнейших решений и шагов к двухстороннему сотрудничеству».

По информации источников Bloomberg в переговорных делегациях двух стран, в обмен на чебурек российская сторона ожидает снятия ряда санкций в сфере оборонной промышленности.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

21.10 / Узор на экране: как темные полосы света раскрыли тайну строения материи

21.10 / Виткофф прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с Путиным — ожидаются новые предложения по Украине

21.10 / Памятник Солженицыну во Владивостоке украли во время транспортировки

21.10 / Ультраобработанная еда связана с повреждением сосудов мозга — задолго до появления симптомов

21.10 / В возрасте 42 лет умерла внучка Роберта Кеннеди

21.10 / ВСУ — ночью перехвачены 150 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 373 БПЛА

21.10 / Nothing выпустила очаровательные колонки в виде молочных коробочек

21.10 / Ученые КубГТУ создали установку для очистки песка от мазута

21.10 / Ночные удары по Украине — погибшие под Харьковом, пожары в Киеве и Кременчуге

21.10 / Polymarket удалила ставки на исход дела об изнасиловании студентки Корнеллского университета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике