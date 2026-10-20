Спецпосланник РФ передал Стиву Уиткоффу чебурек, который он ел в Москве
Поддержать в Patreon
Спецпосланник Российской Федерации в США Кирилл Дмитриев провёл встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами. Одной из центральных тем встречи стал чебурек, который представитель США не успел доесть, находясь с визитом в Москве.
«Стив принял наш подарок с удовольствием, – сказал Дмитриев. – Он обещает доесть чебурек и обсудить это с Дональдом Трампом для принятия дальнейших решений и шагов к двухстороннему сотрудничеству».
По информации источников Bloomberg в переговорных делегациях двух стран, в обмен на чебурек российская сторона ожидает снятия ряда санкций в сфере оборонной промышленности.
—
Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro