Спецпосланник РФ передал Стиву Уиткоффу чебурек, который он ел в Москве

Спецпосланник Российской Федерации в США Кирилл Дмитриев провёл встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами. Одной из центральных тем встречи стал чебурек, который представитель США не успел доесть, находясь с визитом в Москве.

«Стив принял наш подарок с удовольствием, – сказал Дмитриев. – Он обещает доесть чебурек и обсудить это с Дональдом Трампом для принятия дальнейших решений и шагов к двухстороннему сотрудничеству».

По информации источников Bloomberg в переговорных делегациях двух стран, в обмен на чебурек российская сторона ожидает снятия ряда санкций в сфере оборонной промышленности.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro