Мигрень и эндометриоз: первый подобный анализ, охвативший 13 млн женщин, выявил связь причин боли

Первый в своем роде анализ данных более 13 миллионов женщин показал: у тех, кто живет с эндометриозом, мигрень встречается в 2,3 раза чаще. Причина, вероятно, в общем механизме боли. И это может изменить подход к лечению сразу двух состояний.

О чем исследование?

Ученые объединили 35 исследований за 50 лет. В них сравнивали частоту мигрени у 207 675 женщин с эндометриозом и почти 13 миллионов женщин без этого состояния. Вывод: при эндометриозе шансы столкнуться с мигренью в 2,3 раза выше.

Но самое интересное — не сама цифра, а то, как сильно она зависит от способа подсчета. Если женщин опрашивали лично в клинике, мигрень находили у 54–78% из них. Если смотрели страховые записи за длительный период — у 18–43%. А если брали только один год счетов, то меньше чем у 5%. Иными словами, короткие медицинские записи могут пропускать до 90% женщин, у которых есть оба состояния.

Почему связь так легко упустить

Мигрень и эндометриоз лечат разные специалисты, и в документах они значатся отдельно. Из-за этого пересечение просто не бросается в глаза. Головная боль и тазовая боль воспринимаются как что-то несвязанное, хотя могут быть частью одной картины боли. Это и есть тот самый разрыв видимости: пациентка может годами ходить по кабинетам, а целостной картины никто не видит.

Что общего у двух болезней

Ученые предполагают, что мигрень и эндометриоз делят один болевой путь. Речь идет о CGRP — химическом веществе, которое передает и усиливает болевые сигналы в мозге и может вызывать воспаление в нервной ткани. Ткани при эндометриозе содержат нервные волокна и иммунные клетки, связанные с воспалением, и есть данные, что CGRP участвует и в этой боли.

Напомним, что такое эндометриоз. Это состояние, при котором ткань, похожая на внутреннюю оболочку матки, разрастается в других местах тела. Она вызывает воспаление, рубцы, а у части женщин — сильную тазовую боль, болезненные менструации и бесплодие. Традиционное лечение включает гормональную терапию, опиоиды и повторные операции, и у каждого варианта есть побочные эффекты. Например, гормональная терапия может останавливать овуляцию.

Почему это важно для лечения

Существуют препараты от мигрени, которые блокируют активность CGRP. Их считают одними из основных средств профилактики приступов. Если механизм боли действительно общий, то такие лекарства теоретически могут облегчать и боль при эндометриозе. Тогда появился бы шанс лечить оба состояния одним подходом, а не гонять пациентку между неврологом и гинекологом.

Пока это гипотеза, которая требует проверки. Но результаты, представленные на ежегодном собрании Американской неврологической ассоциации, дают для такой проверки серьезные основания.

Что советуют врачам и пациенткам

Исследователи подчеркивают: если у женщины есть или, возможно, есть и мигрень, и эндометриоз, это вряд ли совпадение. Об этом стоит рассказать врачу и перечислить все симптомы, а не только те, что относятся к текущему кабинету.

Врачам тоже есть что сделать. Неврологам стоит спрашивать про сильные менструальные боли и тазовую боль. Гинекологам — проверять наличие мигрени. Раннее распознавание может дать более согласованную и в итоге более эффективную помощь.

Чего это исследование не доказывает

Это анализ уже существующих данных, а не эксперимент. Он показывает связь и ее масштаб, но не доказывает причинно-следственную связь. Идея с препаратами против CGRP для эндометриоза — направление для будущих исследований, а не готовый рецепт.

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