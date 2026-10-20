MeTool представила компактный мультитул в виде ручки с 5 инструментами

Специализирующаяся на производстве инструментов компания MeTool разработала SceptriX — титановый мультитул на 5 инструментов в форме ручки.

Мультитул изготовлен из титана Grade 5, что придает ему солидный вид и предохраняет от ржавчины. В него вмонтированы мощный фонарик и прочный наконечник для разбивания стекла. Он также оснащен лезвием, графитовой ручкой и магнитной отверткой с тремя насадками. Дизайн каждого из инструментов продуман до мелочей, что позволяет использовать их как на природе, так и в городе.

SceptriX весит всего 66 г и имеет длину 164 мм. Титановый корпус изготовлен методом специальной обработки на станке с ЧПУ. На нем имеются бороздки во избежание скольжения при работе, как и на наконечнике, который можно снять даже мокрыми руками и в перчатках.

Архитектура мультитула позволяет использовать инструменты по отдельности. К примеру, работая битой или ручкой одной рукой, пользователь может другой рукой подсвечивать рабочую зону фонариком, а карманный зажим надежно закрепляет мультитул на одежде или на ремне для багажа.

Фонарик мощностью 200 люмен имеет 4 режима яркости и способен осветить пространство на расстоянии 50 метров. Заряда аккумулятора хватает на 1,5 часа работы в экстремальном режиме и на 10 часов при минимальной мощности. Предусмотрен также режим стробоскопа.

Под прочным наконечником из карбида вольфрама находится острое лезвие с режущей 25-мм кромкой, легко разрезающее ткани и бумагу. Затупившееся лезвие заменяется на новое за несколько секунд.

Несколько слов о графитовой ручке. Ее пишущий «потенциал» составляет 16 км. В комплект также входит магнитный держатель для насадок диаметром 4 мм, а сам корпус рассчитан на три такие насадки.

Разработчики мультитула гарантируют его многолетнюю эксплуатацию и даже предусмотрели на вращающемся модуле место для светящихся тритиевых ампул, что по достоинству оценят любители покрутить его в руках. Если кампания на Kickstarter окажется успешной, то уже в феврале 2027 года мультитул начнут отправлять покупателям, поддержавшим проект за сумму от $115.Источник — Kickstarter

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