Ночные удары по Украине — погибшие под Харьковом, пожары в Киеве и Кременчуге

В ночь на 21 октября российские войска продолжили атаки с применением ударных беспилотников на различные регионы Украины. Сообщается о погибших и пострадавших в Харьковской области, повреждении транспортной инфраструктуры Киева и пожаре в учебном заведении в Кременчуге.

В Харьковской области российские беспилотники нанесли массированный удар по поселку Коротич. По сообщению главы областной военной администрации Олега Синегубова, погибли два человека – 81-летняя женщина и 83-летний мужчина. Еще 11 человек, включая двухмесячного мальчика и восьмилетнюю девочку, перенесли острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. В результате атаки повреждены 13 частных жилых домов и автомобиль, пожар уничтожил хозяйственную постройку.

В Киеве в ночь на 21 октября российский беспилотник поразил объект транспортной инфраструктуры в Соломенском районе столицы. Возник пожар. В Святошинском районе обломки беспилотника упали на открытой местности, в Соломенском также зафиксировано падение дрона в нежилой зоне.

Вечером 20 октября российские беспилотники атаковали также Деснянский и Святошинский районы Киева. Повреждены складское здание и гаражный кооператив. Согласно последним данным мэра Виталия Кличко, за 20 октября в результате российских атак на столицу погиб один человек, пострадал 21. Двенадцать пострадавших были госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии.

В Кременчуге (Полтавская область) российский беспилотник попал в здание учебного заведения, вызвав пожар. По предварительной информации главы областной военной администрации Виталия Дякивнича, пострадал один человек. На месте работают пожарные и спасатели.

Вечером 20 октября российские беспилотники атаковали объект транспортной инфраструктуры Чернигова. Возник пожар. Как сообщил начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский, пострадавших нет.

Вечером 20 октября российский беспилотник нанес удар по торговому центру «Эпицентр» в Первомайске (Николаевская область). По информации областной администрации, пострадали восемь человек – пять женщин и трое мужчин. Две женщины госпитализированы в состоянии средней тяжести, остальные получили медицинскую помощь амбулаторно.

Информация о последствиях ночных ударов продолжает поступать. Данные о количестве запущенных российскими войсками ракет и беспилотников, а также результатах работы украинской ПВО пока не опубликованы.

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