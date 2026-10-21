Почему вымерли мамонты: мифы и реальность

По историческим меркам мамонты жили на нашей планете совсем недавно, 10–20 тысяч лет назад. И они не просто жили, а процветали: несколько видов этих крупных травоядных животных населяли обширные пространства на территории Евразии и Северной Америки. Мамонты были отлично приспособлены к холодному климату, а огромные размеры гарантировали им защиту от хищников. Но увы, все это не спасло их от вымирания. Почему эти травоядные исполины полностью исчезли с лица Земли? Попробуем разобраться в детективной истории времен плейстоцена.

Кто такие мамонты

Начнем с того, что мамонты – это не один вид, а целый род из отряда хоботных, включавший в период своего расцвета 16 видов. Среди них были довольно разнообразные по размерам животные, например:

степной мамонт высотой более 4,5 метров; карликовый мамонт, рост которого не превышал 2 метров; шерстистый мамонт высотой до 3,5 метров.

Именно к последнему виду относились те животные, останки которых находят на территории Евразии, и не только в России, но и в Германии, Великобритании, Франции, Польше.

Изображение: FunkMonk (edited), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Вопреки расхожему мнению, мамонты не были предками слонов, а являлись их близкими родственниками. Общими предками мамонтов и слонов, вероятно, были животные из рода гомфотерии отряда хоботных, которые жили около 19,5–4,5 миллионов лет назад. Генетические исследования показывают, что около 6 миллионов лет назад от общей линии отделились африканские слоны, а около 4 миллионов лет назад – мамонты и азиатские слоны, которые встали на разные пути эволюции, хотя и продолжали жить по соседству и могли скрещиваться друг с другом. Это было возможно по причине близкого родства видов: исследования ДНК показывают, что генетика шерстистого мамонта и индийского (азиатского) слона совпадает на 99%.

Однако в отличие от слонов, обитавших в то время в теплых широтах Африки и Евразии, шерстистый мамонт был прекрасно приспособлен к более холодному климату: густой теплый мех и подкожный слой жира позволяли ему выживать в морозы, а длинные бивни, вероятно, помогали разгребать снег и добывать зимой высохшую траву и ветки кустарников. Вдобавок к этому генетики выяснили, что благодаря особой мутации гемоглобин в крови мамонтов, обитавших на севере, эффективно справлялся с доставкой кислорода к органам даже при низких температурах. В общем, шерстистые мамонты были идеально приспособлены для жизни в холоде.

Мамонтенок Яна, найденный в 2024 году в Верхоянском районе Республики Саха (Якутия). Изображение: Михаил КОНОНОВ, студенческий медиацентр СВФУ

Итак, мамонты были неотъемлемой частью плейстоценовой мегафауны – крупных животных, куда входили также саблезубые тигры, шерстистые носороги, пещерные львы, гигантские большерогие олени, пещерные медведи, бизоны, овцебыки и многие другие животные, как травоядные, так и хищные. Исчезновение большинства из этих животных – это часть масштабного процесса под названием «плейстоценовое вымирание», жертвами которого стали в том числе и мамонты. И вымирание всех этих видов, вероятно, вызвано какими-то общими факторами.

Где и когда обитали мамонты

Согласно ископаемым останкам, первые мамонты — представители вида Mammuthus subplanifrons — появились на планете около 5–6 миллионов лет назад в Африке. Тогда на Земле как раз наступила теплая эпоха плиоцена. Чтобы не запутаться в геологических эпохах и периодах, обратимся к стратиграфической шкале кайнозоя.

Итак, около 2,58 миллионов лет назад, когда период плиоцена сменился наступлением плейстоцена, климат стал более холодным и сухим. Время от времени с определенной цикличностью периоды оледенения сменялись более теплым межледниковьем. В меняющихся климатических условиях появились новые виды мамонтов, которые широко расселились по планете: считается, что Евразию мамонты заселили около 3 миллионов лет назад, а в Северной Америке появились позже: 1,5–1,3 миллиона лет назад.

Именно на эпоху плейстоцена, то есть как раз на то время, когда на планете появляются тундростепи – обширные участки травянистых степей, под которыми находилась вечная мерзлота, и приходится расцвет популяций мамонтов. Тундростепи как растительные сообщества пришли на смену широколиственным лесам в процессе похолодания климата и были столь продуктивны, что обеспечивали питанием не только стада мамонтов, но и популяции других крупных травоядных – бизонов, носорогов, овцебыков, оленей. При этом шерстистые мамонты могли питаться не только травами, но и кустарниками, молодой порослью деревьев, корой, корневищами и мхами, поэтому кроме степей освоили и лесную зону. К концу эпохи плейстоцена, то есть 30–11 тысяч лет назад, в Евразии обитал только один вид — шерстистый мамонт, а вот в Северной Америке, помимо него, жили еще императорский и колумбийский мамонты, а также карликовый мамонт.

Останки шерстистого мамонта, найденные на берегу реки Березовка, притоке Колымы. Изображение: Wikimedia Commons

Вопреки расхожему мнению история рода мамонтов окончательно прервалась отнюдь не в первобытные времена, знакомые нам по картинкам в учебниках. Последние шерстистые исполины доживали свои дни на острове Врангеля всего лишь около 3700–4000 лет назад. Правда, в других регионах планеты они вымерли чуть раньше: на Таймыре шерстистые мамонты исчезли менее 10 000 лет назад, а самые поздние находки колумбийских и императорских мамонтов Северной Америки имеют возраст около 11 тысяч лет, хотя недавние находки указывают на то, что на Аляске мамонты обитали еще 5 тысяч лет назад. Но так или иначе на тот момент, когда уже существовал Вавилон, были возведены пирамиды в Гизе и построен Стоунхендж, мамонты на Земле все еще были живы. И все-таки они вымерли.

Почему вымерли мамонты

Прежде чем начать искать ответ на этот вопрос, еще раз напомним, то, о чем мы уже сказали чуть раньше: плейстоценовое вымирание — это масштабная катастрофа, которая в той или иной мере затронула все материки планеты и особенно заметна среди видов мегафауны. То есть мамонты вымирали не в одиночку. Но все же отчего? Научное сообщество в настоящий момент выделяет две основные версии вымирания мамонтов: охота первобытных людей и климатические изменения. Попробуем подробнее разобраться с каждой из них.

Фауна позднего плейстоцена: дикие лошади, мамонты, пещерные львы над тушей северного оленя, шерстистый носорог. Изображение: Mauricio Antón, CC BY 2.5, via Wikimedia Commons

Деятельность человека

И в Северной Америке, и в Евразии активное исчезновение мамонтов совпало с массовым расселением древних людей, и произошло это около 20–10 тысяч лет назад. Причастны ли к этому первобытные охотники, для которых крупные виды травоядных были желанной добычей? Несомненно. Люди охотились на мамонтов, и весьма успешно. Известно, что люди практиковали в том числе и загонную охоту, когда животное преследовали и пугали факелами и криками, направляя на тонкий хрупкий лед или к обрывам и оврагам. Историю охоты на мамонтов нам «рассказывают» не только многочисленные наскальные рисунки со сценами охоты, но и археологические находки на стоянках древних людей. Однако в разных местах планеты этот процесс имел свои особенности.

Евразия. Археологические находки периода мустьерской культуры неандертальцев (примерно 160–40 тысяч лет назад) указывают на то, что шерстистые носороги и мамонты были их основным источником пищи. А на стоянках первобытного человека, таких как Костенки в Воронежской области (около 45–20 тысяч лет назад), Сунгирь во Владимирской области (около 36–29 тысяч лет назад), Янская стоянка в Якутии (около 32–27 тысяч лет назад), были найдены кости мамонтов с наконечниками копий, а это означает, что люди именно охотились на них, а не просто находили туши и кости погибших животных. Среди рисунков Каповой пещеры в Башкортостане, на стенах пещер Шове и Руффиньяк во Франции можно найти сцены охоты на мамонтов: они были пищей древних людей наряду с другими травоядными — носорогами, буйволами, козлами.

Рисунок на стенах пещеры Руффиньяк во Франции. Изображение: Wikimedia Commons

Северная Америка. Здесь первые люди появились гораздо позже, всего 14–15 тысяч лет назад. И местные крупные травоядные, в отличие от своих европейских собратьев, были попросту незнакомы с таким умелым хищником: у американских мамонтов не было ни опыта взаимодействия с людьми, ни чувства страха. В итоге люди расправились с мамонтами на большей части американского континента всего за 2–3 тысячи лет. Представители культуры Кловис, обитавшие на территории современных США и Мексики, успешно охотились на мамонтов, используя копья, о чем свидетельствуют многочисленные находки, а также обнаруженные места забоя и разделки туш мамонтов.

Представители культуры Кловис. Изображение: ERIC CARLSON/DESERT ARCHAEOLOGY INC., BEN POTTER/UNIV. OF ALASKA FAIRBANKS, JIM CHATTERS/MCMASTER UNIV.

В итоге охота на мамонтов если и не уничтожила их полностью, то точно сократила численность животных.

Климатические изменения

По геологическим меркам времена процветания мамонтов были совсем недавно. Однако климат на планете во времена плейстоцена был другим: более холодным и сухим. Из-за масштабного похолодания и континентального оледенения часть планетарной воды находилась в твердой фазе и была сосредоточена в виде ледников на суше.

Все материки уже находились на своих местах, то есть там, где мы их привыкли видеть на современных картах. Однако их очертания были другими, а уровень океана — ниже. Между Евразией и Северной Америкой существовала так называемая Берингия — участок суши на месте современного Берингова пролива, по которому мамонты мигрировали туда и обратно. А Британские острова и Японский архипелаг не были островами в географическом смысле этого слова — они являлись частью евразийской суши.

Стоит отметить, что температурные колебания имели место на протяжении всего четвертичного периода, и времена потепления сменялись наступлением ледников. И все же до какого-то момента они не приводили к таким массовым вымираниям фауны, как плейстоценовая катастрофа. Наиболее вероятная причина вымирания многих видов, в том числе и мамонтов, — необычно быстрое потепление. В Северном полушарии оно совпало по времени с отступлением материковых ледников, наблюдавшимся 20–10 тысяч лет назад. Климат и ландшафты начали быстро меняться, привычная растительность исчезала и приходилось адаптироваться к новому питанию, причем делать это надо было довольно быстро. Как полагают ученые, мамонты просто не успели вписаться в стремительно меняющиеся условия обитания. Климат становился все более теплым и влажным, вечная мерзлота под тундростепью и материковые ледники таяли, а там, где недавно были степные равнины, обеспечивающие мамонтам пропитание, возникали озера, болота и реки. Проанализировав останки мамонтов, которые обитали в Северной Америке 9–18 тысяч лет назад, ученые пришли к выводу, что животные успели существенно поменять рацион в связи со сменой растительности. Но, видимо, все же сделали это недостаточно быстро. Однако, помимо охотников и меняющегося климата, у мамонтов могли быть и другие проблемы, хотя и не такие фатальные.

Скелет колумбийского мамонта, обитавшего в Северной Америке. Изображение: Jonathan Chen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Болезни и паразиты

Есть предположение, что мамонты могли страдать от сибирской язвы, но доказательств этого пока нет. Как, впрочем, и подтвержденных случаев каких-то серьезных заболеваний в популяциях мамонтов. Да, травоядные гиганты страдали от присутствия в организме паразитов, как все дикие животные, в том числе и живущие ныне слоны, но вряд ли это могло быть причиной их вымирания. И на данный момент нет достоверных фактов, которые бы указывали на ведущую роль болезней или паразитов в деле вымирания мамонтов.

Генетические мутации

Климатические изменения и охота привели к сокращению численности мамонтов, и они разделились на небольшие изолированные популяции. Генетические исследования останков животных с острова Врангеля указывают на то, что местные шерстистые мамонты имели целый набор негативных генетических мутаций, вызванных близкородственным скрещиванием — инбридингом, и эти нарушения вполне могли стать еще одной причиной их вымирания. Палеонтологи выявили у островитян нарушение половых функций, обоняния и различных обменных процессов в организме. Однако генетические мутации были следствием сокращения численности мамонтов, а не первопричиной их вымирания.

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Ставить точку в вопросе вымирания мамонтов пока рано: для этого недостаточно данных. Да и нерешенных вопросов немало. Один из них — почему овцебыки и бизоны, тоже обитатели тундростепи, смогли выжить в условиях меняющегося климата, а мамонты нет? И как удалось сохраниться слонам, которые на протяжении тысячелетий жили бок о бок с охотниками Африки и Юго-Восточной Азии? На этот вопрос еще предстоит ответить палеонтологам, климатологам и зоологам.

Бизоны. Изображение: DallasPenner, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ольга Фролова

Изображение на обложке: Ai-generated

#Археологические находки#ДНК

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