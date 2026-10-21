Глава Пентагона подтвердил тайный визит в Израиль и встречу с Нетаниягу

Министр войны США Пит Хегсет подтвердил, что посетил Израиль и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. При этом он отказался раскрывать содержание переговоров, состоявшихся 19 октября на авиабазе «Увда» на юге Израиля.

«Я был там, чтобы навестить наших военнослужащих, а также имел возможность поговорить с премьер-министром. Разумеется, я не стану обсуждать содержание нашей беседы, но они хорошие партнеры, и я это ценю», – заявил Хегсет журналистам.

Ранее представитель Нетаниягу Дорон Шпильман сообщил агентству Reuters, что стороны обсуждали региональные угрозы и сотрудничество США и Израиля в противодействии этим угрозам как в оборонительной, так и в наступательной сфере.

На авиабазе «Увда» размещены американские истребители и самолеты-заправщики. Неанонсированный визит Хегсета состоялся на фоне обсуждения Вашингтоном и Иерусалимом возможности возобновления масштабных военных действий против Ирана, за восемь дней до выборов в Кнессет.

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